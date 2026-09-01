Komst að framhjáhaldi eiginkonunnar með ótrúlegum hætti – Endaði síðan í fangelsi vegna málsins

Karlmaður í Taívan komst að því að eiginkona hans héldi fram hjá honum með afar óvenjulegum hætti þegar myndavél á vélmennaryksugu á heimili þeirra sýndi hana með öðrum manni.
Upptakan nýttist honum síðar í skilnaðarmáli þeirra en átti jafnframt eftir að koma honum sjálfum í veruleg vandræði.
Daily Mail greinir frá málinu og vísar meðal annars til South China Morning Post.
Grunsemdir mannsins vöknuðu þegar hann fann tannbursta í sumarhúsi hjónanna sem tilheyrði hvorki honum né eiginkonunni. Hann skoðaði í kjölfarið upptökur úr öryggismyndavélum við húsið og sá þar ókunnugan karlmann skutla eiginkonunni heim ítrekað.
Nokkrum mánuðum síðar, í desember 2023, opnaði maðurinn smáforrit sem tengt var við vélmennaryksugu í sumarhúsinu og kveikti á henni úr fjarlægð.
Hann ætlaði að sögn að virkja hljóðnemann á ryksugunni en kveikti þess í stað á myndavélinni. Þá blasti við honum eiginkona hans ásamt öðrum manni.
Maðurinn lét ekki staðar numið þar heldur tók upp myndstreymið og þar með myndskeið af eiginkonunni og elskhuga hennar þar sem þau afklæddust og gengu nakin um húsið.
Maðurinn lagði upptökuna síðar fram sem sönnunargagn í skilnaðarmáli hjónanna og krafðist tveggja milljóna taívanskra dala, jafnvirði rúmlega sjö milljóna króna, í skaðabætur.
Dómstóll í einkamálinu komst að þeirri niðurstöðu að samband konunnar við hinn manninn hefði farið út fyrir mörk venjulegrar vináttu og var henni gert að greiða fyrrverandi eiginmanninum 500 þúsund taívanska dali í bætur.
Konan sneri hins vegar vörn í sókn og höfðaði sakamál gegn eiginmanninum vegna brots gegn friðhelgi einkalífs hennar.
Hann hélt því fram að upptakan hefði þegar verið samþykkt sem sönnunargagn fyrir dómi en þau rök dugðu ekki. Sakadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að hjónaband veitti honum ekki rétt til að ganga gegn friðhelgi einkalífs eiginkonunnar með þessum hætti.
Þá var ekki talið að konan hefði getað áttað sig á því að verið væri að taka hana upp. Ljós og hljóð frá myndavél og hljóðnema ryksugunnar þegar búnaðurinn var virkjaður voru talin of dauf til að gera henni viðvart.
Maðurinn var að lokum dæmdur í fimm mánaða fangelsi og gert að greiða fyrrverandi eiginkonu sinni 150 þúsund taívanska dali, jafnvirði tæplega 600 þúsund króna.