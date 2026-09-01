Keir Starmer segir af sér þingmennsku

Keir Starmer hefur nú tilkynnt að hann ætli að segja af sér þingmennsku en þetta útspil þýðir að boða þarf til aukakosninga í kjördæmi hans, Holbron og St Pancras í London.
Starmer segir í yfirlýsingu að það hafi verið honum mikill heiður að fá að vera fulltrúi kjördæmisins síðustu 11 árin en nú ætli hann að snúa sér að alþjóðamálum. Það er stutt stríðanna á milli hjá Starmer en hann sagði af sér embætti forsætisráðherra Bretlands fyrr í sumar og tók Andy Burnham við af honum.
Eftir að hann sagði sig frá ráðherraembættinu veltu margir fyrir sér hvort Starmer ætlaði að sitja áfram á þingi. Starmer sagði við BBC skömmu eftir afsögnina að hann myndi sitja áfram fram að næstu þingkosningum en nú hefur honum greinilega snúist hugur.
„Ég mun nú einbeita mér að öðru og það eru alþjóðamálin, þar með talið varnar- og öryggismál, viðskipti og tækni í heimi sem nú tekur hröðum breytingum.“
Eins segir Starmer að hann muni áfram berjast gegn ofbeldi gegn konum og stúlkum en það sé málaflokkur sem skipti hann verulegu máli.
Starmer á enn eftir að segja sig frá þingmennsku með formlegum hætti og því er óvíst hvenær aukakosningarnar fara fram.