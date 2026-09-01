Íbúar voru miður sín yfir ljótum gráum gímöldum - Svo byrjaði hávaðinn

Græna gímaldið í Breiðholti setti allt á hliðina í fyrra, en um er að ræða umdeilt atvinnuhús sem þykir gríðarlega ljótt og ósæmandi blandaðri byggð. Byggingin er aðeins örfáum metrum frá fjölbýlishúsi í Árskógum en þar fá íbúar að dást að gluggalausri ytri byrði gímaldsins frá svölum sínum. Gímöld má finna víðar og er eitt slíkt nú að hrella íbúa í úthverfinu Tyldesley í Manchester.
Stephen Retford er sjötugur lífeyrisþegi sem starfaði áður sem lögreglumaður. Hann flutti í úthverfið fljótlega eftir að það reis fyrir um 40 árum. Nánast allan sinn búsetutíma gat hann notið útsýnis úr bakgarði sínum en í fyrra lauk því ævintýri er fjögur risastór vöruhús risu á lóðinni fyrir aftan.
Vöruhúsin hafa vakið mikla reiði enda þykja þau eyðileggja útsýni og lækka söluvirði eigna á svæðinu. Til að bæta gráu ofan á svart uppgötvuðu íbúar sér til skelfingar í byrjun þessa árs að þessar byggingar eru ekki aðeins ljótar heldur fylgir gífurlegur hávaði starfseminni sem þar er rakin.
Retford segir í samtali við The Independent að hávaðinn sé látlaus og sé að ræna hann svefni. Hann geti ekki haft glugga opna hjá sér án þess að upplifa að hann sé að sofa á miðri hraðbraut en staðan sé bagaleg í þeim mikla hita sem hefur verið í Bretlandi síðustu misseri. Retford er reiður úr í sveitarstjórnina fyrir að hafa heimilað byggingu vöruhúsanna þetta nálægt íbúabyggð. Það hafi þó verið enn verra þegar sveitarstjórnin leyfði rekstrinum sem þar er rekinn að starfa allan sólarhringinn.
John Peters er á áttræðisaldri og hefur búið á svæðinu í rúmlega 30 ár. Hann fer nú fyrir samtökum íbúa sem berjast fyrir því að vöruskemmurnar raski ekki næturró. Samtökin segja að vöruskemmurnar séu hreinlega að rústa samfélaginu í Tyldesley og eyðileggja líf fólksins sem þar býr.