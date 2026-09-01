17 ára stúlka ákærð fyrir þrjú morð þó hún hafi verið þúsundir kílómetra í burtu

17 ára stúlka frá Norður-Karólínu hefur verið ákærð fyrir þrjú morð vegna meintrar aðkomu sinnar að skotárás á mosku í San Diego í Kaliforníu í maí. Þótt stúlkan hafi verið í nokkur þúsund kílómetra fjarlægð þegar árásin var framin segja saksóknarar hana hafa gegnt mikilvægu hlutverki í áætlun árásarmannanna.
Í frétt ABC7 News kemur fram að Sarah Lindsey Santiago hafi verið handtekin í síðustu viku og ákærð í gær fyrir þrjú morð og samsæri um morð.
Hún er sökuð um að hafa vitað af fyrirhugaðri árás, tekið að sér að varðveita upptöku af henni og sjá til þess að bæði myndskeiðum og skrifum árásarmannanna yrði dreift á netinu.
Samkvæmt lögum Norður-Karólínu getur sá sem aðstoðar við framkvæmd morðs borið sömu refsiábyrgð og sá sem fremur verknaðinn sjálfur. Verði Santiago sakfelld gæti hún átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.
Hafi samþykkt að varðveita streymið og dreifa því
Árásarmennirnir, Cain Clark, 17 ára, og Caleb Vazquez, 18 ára, réðust á Islamic Center of San Diego 18. maí. Þeir voru með GoPro-myndavélar festar á hjálma sína og sendu myndir frá árásinni í beinni.
Santiago var ekki á vettvangi heldur heima hjá sér í Norður-Karólínu. Hún var samkvæmt saksóknurum ein þriggja einstaklinga sem fylgdust með upphaflega streymi árásarmannanna.
Henni er gefið að sök að hafa fyrir árásina samþykkt að taka upp streymið sem barst frá árásarmönnunum, varðveita það og dreifa upptökunni opinberlega. Hún hafi einnig tekið að sér að birta stefnuyfirlýsingu þeirra að árásinni lokinni.
Yfirvöld hafa ekki upplýst nákvæmlega á hvaða miðlum streymið var sent, tekið upp eða dreift. Santiago er þó sögð hafa verið í samskiptum við árásarmennina á dulkóðaða samskiptaforritinu Signal fyrir árásina.
Ætluðu að fremja fleiri voðaverk
Jim O'Neill, héraðssaksóknari Forsyth-sýslu, segir þetta lykilatriði í málinu. Að hans sögn var eitt meginmarkmið árásarmannanna að tryggja að ódæðið yrði tekið upp og því dreift til sem flestra.
Þeir vildu annars vegar drepa eins marga og mögulegt væri og hins vegar að „blóðbaðið og eyðileggingin“ yrðu tekin upp, sýnd í beinni og dreift áfram. Þrír létust sem fyrr segir í árásinni og sviptu árásarmennirnir sig lífi eftir ódæðið.
Rannsókn málsins hefur leitt í ljós að áform árásarmannanna voru enn umfangsmeiri.
Saksóknarar segja þá hafa ætlað að ráðast næst á samkunduhús gyðinga og að lokum á framhaldsskóla þar sem meirihluti nemenda er svartur. Santiago er sögð hafa vitað af þessum áformum og er ákæran um samsæri meðal annars reist á þeirri meintu vitneskju og aðkomu.
Lögmaður hennar, Alan Doorasamy, hafnar ásökununum. Hann segir gögn málsins ekki enn hafa verið afhent sér en kveðst geta staðfest að skjólstæðingur hans telji sig saklausa af öllum ákæruliðum.