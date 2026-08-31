Vísindin hafa talað – Þungarokkarar eru harðari af sér

Aðdáendur þungarokks hafa lengi getað haldið því fram að tónlistin geri þá harðari af sér. Nú virðast þeir loksins hafa fengið vísindin í lið með sér.
Ný rannsókn taugavísindamanna við Max Planck-stofnunina í Þýskalandi bendir til þess að nokkrir dagar af lifandi þungarokki geti aukið getu fólks til að þola sársauka.
Rannsóknin var framkvæmd á hinni heimsfrægu Wacken Open Air-þungarokkshátíð í Þýskalandi árið 2023 og hafa niðurstöðurnar verið birtar í vísindatímaritinu Scientific Reports.
Alls tóku 122 þungarokksaðdáendur þátt í rannsókninni. Þeir voru látnir dýfa hönd og framhandlegg í kalt vatn og halda þeim þar eins lengi og þeir gátu. Helmingurinn gekkst undir prófið áður en hátíðin hófst en hinn helmingurinn eftir að hafa eytt þremur eða fjórum dögum á hátíðinni.
Niðurstöðurnar voru athyglisverðar.
Þeir sem höfðu eytt nokkrum dögum á hátíðinni fundu ekki minna fyrir sársaukanum og töldu hann jafn óþægilegan og hinir. Þeir voru hins vegar færir um að þola hann lengur.
Vísindamennirnir telja að skýringin kunni meðal annars að liggja í því hvernig þungarokk fjallar um og ýtir undir tjáningu erfiðra tilfinninga, svo sem reiði. Það geti hjálpað fólki að sætta sig frekar við óþægilegar tilfinningar í stað þess að berjast gegn þeim.
Lydia Schneider, aðalhöfundur rannsóknarinnar, bendir á að bæld reiði geti aukið sársaukaupplifun fólks með langvinna verki.
Hún telur mögulegt að þungarokksaðdáendurnir hafi eftir nokkra daga á hátíðinni verið tilbúnari til að sætta sig við óþægindin sem fylgdu sársaukanum og einbeita sér frekar að því sem þeir gátu sjálfir stjórnað.
Vísindamennirnir segja niðurstöðurnar vekja áhugaverðar spurningar um hvort kraftmikil og reiðileg tónlist gæti jafnvel nýst sem hluti af verkjastjórnun í framtíðinni.