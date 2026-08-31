Trump segir þetta lykilinn að því að verða ríkt og farsælt samfélag

Donald Trump Bandaríkjaforseti vill fleiri gagnaver og furðar sig á því að fólk kæri sig ekki um slík í bakgarðinn hjá sér. Hér sé um að ræða gullgæs og þau samfélög sem grípi hana muni blómstra á meðan önnur dæmi sig til fátæktar og afturhalds.
„Eina ástæðan fyrir því að samfélög víða um Bandaríkin ættu að vera á móti gagnaverum er ef þau vilja vera afturhaldssöm og fátæk,“ skrifaði forsetinn á Truth Social í gær.
„Ef þau vilja vera farsæl og rík, með mikið lægri skatta og störf úti um allt, leyfið þá gögnunum að ríkja. Góðu fréttirnar eru þær að það er nóg af stöðum sem vilja þau [gagnaverin].
Ef við slátrum gullgæsinni getið þið engum um kennt nema sjálfum ykkur. Kína gæti ekki verið ánægðara með þessa andstöðu við gagnaverin. Þeir reyndar trúa því ekki að þetta sé að gerast!“
Kannanir hafa sýnt fram á að meirihluti Bandaríkjamanna er á móti því að gagnaver rísi nærri heimilum þeirra, enda hefur orkuverð til heimila hækkað gríðarlega undanfarið.
Samkvæmt könnun Gallup eru rúmlega 70 prósent Bandaríkjamanna mótfallnir því að fá gagnaver í hverfi sín, þar með talið segjast 48 prósent vera mjög mótfallnir.
Nánar má lesa um málið hjá People