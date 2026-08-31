Þessir fimm þekktu bílar hverfa af markaði – Gætu orðið eftirsóttir safngripir

Nokkrar þekktar bílategundir munu hætta í framleiðslu í lok þessa árs og hverfa af markaði. Í þeim hópi eru þekktar tegundir sem hafa verið á götunum í áratugi.
Bílasérfræðingar Edmunds hafa tekið saman fimm athyglisverðar bílategundir sem nú syngja sitt síðasta vers. AP greinir frá.
Þótt endalok bílategunda séu ekki endilega gleðitíðindi fyrir aðdáendur þeirra geta þau skapað áhugaverð tækifæri fyrir kaupendur.
Bílaumboð vilja gjarnan losa sig við síðustu eintökin á lager og því getur myndast svigrúm til að semja um verðið. Þá bendir Edmunds á að sumir bílanna gætu jafnvel orðið eftirsóttir safngripir þegar fram líða stundir. Skilaboð Edmunds til þeirra sem hafa augastað á einhverjum þessara bíla eru einföld: Ekki bíða of lengi, því síðustu eintökin gætu horfið hratt af lager.
Ford Escape
Eftir 25 ár og fjórar kynslóðir er komið að leiðarlokum hjá Ford Escape. Bíllinn hefur átt í harðri samkeppni við meðal annars Toyota RAV4 og Hyundai Tucson en Edmunds segir hann enn bjóða upp á ýmsa kosti, þar á meðal þægindi og góða aksturseiginleika.
Escape fæst bæði sem tvinnbíll og tengiltvinnbíll, en sá síðarnefndi getur ekið um 60 kílómetra á rafmagni.
Volkswagen ID.4
Rafbíllinn Volkswagen ID.4 kom á markað árið 2021 og var þá einn af fyrstu rafknúnu sportjepplingunum til að veita Tesla Model Y verulega samkeppni.
Samkeppnin hefur hins vegar harðnað til muna og framleiðslu ID.4 lýkur á þessu ári. Edmunds telur að kaupendur geti nú gert sérstaklega góð kaup á síðustu eintökunum og segir gögn benda til þess að afslátturinn geti numið um 10 þúsund dölum, jafnvirði um 1,2 milljóna króna, af listaverði á Bandaríkjamarkaði.
Jaguar F-Pace
Með brotthvarfi F-Pace lýkur kafla hjá Jaguar, enda er hann síðasti bensín- eða dísilknúni bíllinn sem fyrirtækið framleiðir. Sérfræðingar Edmunds telja sérstaklega að öflugasta útgáfan, F-Pace SVR 575 Edition með 567 hestafla V8-vél, gæti átt möguleika á að verða eftirsóttur klassískur bíll í framtíðinni.
Toyota GR Supra
Toyota GR Supra hverfur einnig af markaði eftir sjö ára framleiðslu. Sportbíllinn er með 382 hestafla vél og fæst meðal annars með beinskiptingu.
Endalok Supra tengjast ekki endilega dræmri sölu. Bíllinn var þróaður og framleiddur í samstarfi við BMW og er náskyldur BMW Z4, en framleiðslu hans er einnig að ljúka. Edmunds telur vel mögulegt að þessi kynslóð Supra verði verðmætur safngripur síðar meir.
Tesla Model S
Loks lýkur merkilegum kafla í sögu rafbíla þegar Tesla Model S hverfur af markaði.
Model S kom fyrst fram árið 2012 og átti stóran þátt í að sýna fram á að rafbílar gætu keppt við hefðbundna lúxusbíla bæði hvað varðar drægni og afköst.
Grunnútgáfa síðustu árgerðarinnar er fjórhjóladrifin, með uppgefna drægni upp á um 660 kílómetra og kemst úr kyrrstöðu í tæplega 100 km/klst. á 3,1 sekúndu.
Tesla er þegar hætt að selja nýja Model S í gegnum vefsíðu sína og því gæti orðið erfitt að tryggja sér nýtt eintak.