Segir Pútín aðeins eiga slæma kosti – „Gæti gerst á einni nóttu“

Vladimír Pútín Rússlandsforseti stendur frammi fyrir sívaxandi þrýstingi innanlands og ekki er útilokað að nánustu bandamenn hans komist á endanum að þeirri niðurstöðu að Rússland sé betur sett án hans.
Þetta er mat Kaupo Rosin, yfirmanns eistnesku utanríkisleyniþjónustunnar, sem ræddi stöðu Pútíns og Rússlands í ítarlegu viðtali við The Telegraph um helgina.
Rosin segir ekki útlit fyrir almenna uppreisn eða götubyltingu í Rússlandi eins og staðan er núna. Hann telur hins vegar merki um vaxandi efasemdir innan valdakerfisins um áframhald stríðsins í Úkraínu.
„Það eru vissulega raddir sem segja að hann eigi að halda áfram, en ég held að þeim röddum sem hvetja hann til að endurmeta stöðuna sé að fjölga og þær séu að verða háværari,“ segir Rosin.
Að hans mati stendur Pútín frammi fyrir afar erfiðri stöðu.
„Á þessum tímapunkti stendur hann aðeins frammi fyrir slæmum kostum.“
Haldi stríðið áfram aukist hættan á að mannfall, efnahagsvandi og innri spenna grafi enn frekar undan forsetanum. Hætti Pútín hins vegar stríðsrekstrinum eða hörfi frá markmiðum sínum eigi hann á hættu að virðast veikur.
Rosin segir efnahagsástandið í Rússlandi slæmt og óánægju með stríðið fara vaxandi, allt frá almenningi og upp í raðir auðugustu og valdamestu manna landsins. Alþjóðlegar refsiaðgerðir hafa þrengt að rússneska hagkerfinu og umfangsmiklar drónaárásir Úkraínumanna á olíuinnviði hafa aukið enn á vandann.
Þrátt fyrir þetta telur Rosin ekkert benda til þess að fall Pútíns sé yfirvofandi. Mikilvægara sé að fylgjast með afstöðu þeirra sem hafi aðgang að peningum, vopnum og upplýsingum innan rússneska valdakerfisins.
Verði hins vegar stór breyting á valdahlutföllum í Rússlandi telur hann líklegt að hún verði skyndileg.
„Ef eitthvað breytist í Rússlandi mun það gerast mjög hratt og koma okkur öllum á óvart. Það gæti gerst á einni nóttu, ef það gerist á annað borð.“
Orð Rosins vekja sérstaka athygli í ljósi stöðu Eistlands, sem á bein landamæri að Rússlandi. Eistland, Lettland og Litáen hafa öll varað við þeirri ógn sem stafað geti af Rússum og hafa NATO-ríkin styrkt varnir sínar á austurjaðri bandalagsins.