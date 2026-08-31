Pútín sagður óttast um eigið líf: „Þeir munu hengja mig“

Vladimír Pútín Rússlandsforseti óttast að eigin staða og jafnvel líf kunni að vera í hættu ef hann bindur enda á stríðið í Úkraínu án þess að geta lýst yfir sigri. Óttinn kunni að vera ein ástæða þess að Rússar hyggist nú herða átökin enn frekar.
Þessu er haldið fram í frétt Daily Mail sem vísar meðal annars til nýrrar umfjöllunar The Economist og heimildarmanna með tengsl við Kreml.
„Þeir munu hengja mig,“ á Pútín að hafa sagt við fólk í sínum innsta hring á einhverjum tímapunkti stríðsins, samkvæmt heimildarmanni The Economist. Ekki kemur fram í hvaða samhengi orðin féllu.
The Economist segir Pútín telja að hann geti ekki leyft sér að ljúka stríðinu án þess að Rússar nái að minnsta kosti því markmiði að leggja allt Donbas-héraðið undir sig. Óánægja með stríðið fari vaxandi meðal almennings í Rússlandi og staðan sé enn viðkvæmari meðal rússnesku valdastéttarinnar.
Einn heimildarmaður segir mestu óánægjuna ekki endilega snúa að efnahagsástandinu eða skorti á árangri á vígvellinum heldur þeim árum sem farið hafi í stríðið. Nærri fimm ára átök án afgerandi niðurstöðu séu í sjálfu sér farin að líta út eins og mistök.
Daily Mail segir að ótti Pútíns við afleiðingar þess að sýna veikleika kunni nú að leiða til frekari stigmögnunar. Rússneska varnarmálaráðuneytið hefur þegar tilkynnt að undirbúningur sé hafinn að umfangsmiklum árásum á orkuinnviði Úkraínu. Ráðuneytið segir þær vera svar við árásum Úkraínumanna á rússneska innviði.
Á sama tíma hefur orðræðan gagnvart Bretlandi harðnað verulega. Rússnesk stjórnvöld saka Breta um beina aðkomu að stríðinu vegna hernaðarstuðnings þeirra við Úkraínu og hafa hótað viðbrögðum.
Andrey Fedorov, fyrrverandi aðstoðarutanríkisráðherra Rússlands, sagði í samtali við Newsnight á BBC að mikill þrýstingur væri á Pútín að grípa til aðgerða gegn Bretlandi. Hann útilokaði ekki netárásir eða jafnvel „hálfhernaðarleg“ viðbrögð og sagði breskar verksmiðjur sem framleiða búnað fyrir Úkraínu geta orðið skotmörk „óþekktra aðila“.
Rússnesk stjórnvöld hafa einnig hótað að ráðast á bresk hernaðarmannvirki og búnað í Úkraínu og víðar vegna stuðnings Breta við Kænugarð.
The Economist telur beinan hernað Rússlands og NATO enn ólíklegan en segir mögulegt að Rússar reyni að brjótast út úr núverandi pattstöðu með auknum árásum á Úkraínu og umfangsmeira skuggastríði gegn vestrænum stuðningsríkjum hennar.