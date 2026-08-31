Mikil reiði eftir að meintur þjófur var snoðaður

Mikil reiði er í Tælandi eftir að barþjónn í höfuðborginni Bangkok fékk nóg og rakaði allt hárið af konu sem ætlaði að stinga undan frá háum reikningi. Atvikið átti sér stað í Pinklao-hverfinu í Bangkok í síðustu viku og hefur myndband þar sem hárið er rakað af konunni vakið hörð viðbrögð.
Konan mun vera þekkt úr skemmtanalífinu fyrir að fara inn á bari og veitingastaði og stinga af áður en hún þarf að borga. Í þessu tilfelli var hún búin að kaupa drykki og veitingar fyrir 60 þúsund Baht eða um 220 þúsund krónur þegar hún var gripin við að reyna að lauma sér út. Fjallað er um málið á vef Bangkok Post.
Þegar hún tjáði starfsfólkinu að hún gæti ekki borgað var henni gert að borga með hárinu. Á myndbandinu virðist hún samþykkja að láta snoða sig í skiptum fyrir að lögregla verði ekki kölluð á staðinn.
„Ég er ekki að gera neitt rangt. Þetta er það sem þetta kostar,“ heyrist barþjónninn segja í myndbandinu. Myndbandið hefur vakið miklar deilur í Taílandi og eru skiptar skoðanir um framkomu starfsfólksins.
Chalida „Ton Or“ Phalamat, stofnandi taílensku hjálparsamtakanna Be One Foundation, segir starfsfólk barsins hafa gengið allt of langt. Hún segir forsvarsmenn staðarins hafa haft samband við sig og beðist afsökunar.
„Þeir viðurkenndu að stjórnandinn hefði brugðist við í reiði og af hvatvísi,“ sagði Chalida. „Þeir sögðust einnig ætla að hafa samband við fjölskyldu konunnar til að ræða mögulegar bætur.“
Chalida segir að hún hafi skilning á því að fyrirtæki þyrftu að fá greitt fyrir þjónustu sína en aðferðin sem beitt var væri engu að síður ólögmæt.
„Ég hef samúð með þeim og skil að þeir þurfa að skila hagnaði, en það hvernig þeir tóku á þessu var augljóslega ólöglegt. Samningur um kaup á hári sem gerður er undir þvingunum er ógildur og það að raka höfuð einhvers gegn vilja hans getur varðað líkamsárás, þvingun og ólögmæta frelsissviptingu.“
Chalida segir taílenska félagsmálaráðuneytið hafa verið hvatt til að rannsaka atvikið. Hún hvatti jafnframt fyrirtæki til þess að taka ekki lögin í eigin hendur.