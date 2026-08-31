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Pressan

Fær þungan dóm fyrir að fela myndavélar í færanlegum salernum

Pressan
Mánudaginn 31. ágúst 2026 13:30
Tyler Pavlick. Lögreglumynd.

33 ára Bandaríkjamaður hefur verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að koma fyrir földum myndavélum í færanlegum salernum á íþróttaviðburðum þar sem börn og ungmenni voru á meðal þátttakenda. 

Maðurinn, Tyler Boyd Pavlick frá Des Moines í Iowa, faldi smáar myndavélar inni í salernistönkum á þremur viðburðum. Þar á meðal voru tvö víðavangshlaup fyrir börn og ungmenni, og uppskeru-, lista- og handverkshátíð.

Samkvæmt saksóknurum kom Pavlick myndavélunum fyrir í þeim tilgangi að taka upp efni af viðkvæmum líkamshlutum ólögráða einstaklinga sem notuðu salernin. 

Þetta myndefni fannst við húsleitir á heimili Pavlicks haustið 2025. Á sumum upptökunum mátti sjá barn yngra en 12 ára.

Lögregla fann einnig myndavélar á heimili mannsins sem voru sömu gerðar og þær sem fundust í færanlegu salernunum. Það styrkti grunsemdir um að Pavlick hefði komið myndavélunum fyrir.

Pavlick játaði sök 1. maí síðastliðinn við ákæru um tilraun til kynferðislegrar misnotkunar á börnum auk vörslu barnaníðsefnis.

Dómur var kveðinn upp 26. ágúst og hljóðar hann upp á 20 ára fangelsi. Að lokinni afplánun verður Pavlick skráður á lista yfir kynferðisbrotamenn.

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