Fær þungan dóm fyrir að fela myndavélar í færanlegum salernum

33 ára Bandaríkjamaður hefur verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að koma fyrir földum myndavélum í færanlegum salernum á íþróttaviðburðum þar sem börn og ungmenni voru á meðal þátttakenda.
Maðurinn, Tyler Boyd Pavlick frá Des Moines í Iowa, faldi smáar myndavélar inni í salernistönkum á þremur viðburðum. Þar á meðal voru tvö víðavangshlaup fyrir börn og ungmenni, og uppskeru-, lista- og handverkshátíð.
Samkvæmt saksóknurum kom Pavlick myndavélunum fyrir í þeim tilgangi að taka upp efni af viðkvæmum líkamshlutum ólögráða einstaklinga sem notuðu salernin.
Þetta myndefni fannst við húsleitir á heimili Pavlicks haustið 2025. Á sumum upptökunum mátti sjá barn yngra en 12 ára.
Lögregla fann einnig myndavélar á heimili mannsins sem voru sömu gerðar og þær sem fundust í færanlegu salernunum. Það styrkti grunsemdir um að Pavlick hefði komið myndavélunum fyrir.
Pavlick játaði sök 1. maí síðastliðinn við ákæru um tilraun til kynferðislegrar misnotkunar á börnum auk vörslu barnaníðsefnis.
Dómur var kveðinn upp 26. ágúst og hljóðar hann upp á 20 ára fangelsi. Að lokinni afplánun verður Pavlick skráður á lista yfir kynferðisbrotamenn.
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