Badmintonspaði varð sex ára stúlku að bana – Fjölskyldan höfðar nú mál

Fjölskylda sex ára stúlku, sem lést eftir að hafa orðið fyrir skelfilegu slysi þegar systkini hennar voru að spila badminton, hefur höfðað mál gegn framleiðanda spaðans.
Fjölskyldan heldur því fram að galli í spaðanum hafi valdið því að málmskaft hans losnaði frá handfanginu og skaust í höfuð stúlkunnar með þeim afleiðingum að hún lést.
People greinir frá málinu en slysið varð í júní árið 2024 þegar Lucy Morgan var í sumarfríi með foreldrum sínum og þremur systkinum í Limerick í Maine-ríki í Bandaríkjunum.
Hneig niður og missti meðvitund
Lucy sat skammt frá systkinum sínum sem voru að spila badminton þegar hluti spaðans, sem tíu ára bróðir hennar hélt á, losnaði frá handfanginu. Málmhlutinn skaust í gagnauga Lucy, og inn í heilann.
Í stefnu fjölskyldunnar er atburðarásinni lýst með átakanlegum hætti.
„Lucy stóð upp og öskraði. Þegar herra og frú Morgan heyrðu öskur dóttur sinnar hlupu þau að henni. Lucy dró málmhlutann úr höfði sér en hneig síðan niður og missti meðvitund,“ segir þar.
Lucy var flutt með sjúkraþyrlu á Maine Medical Center þar sem hún gekkst undir bráðaaðgerð. Hluti höfuðkúpunnar var fjarlægður til að draga úr þrýstingi á heilann en Lucy lést af sárum sínum fjórum dögum síðar, eða þann 5. júní.
Segja spaðann hafa verið gallaðan
Fjölskyldan höfðaði mál gegn bandaríska íþróttavöruframleiðandanum Franklin Sports 17. ágúst síðastliðinn.
Í stefnunni er því haldið fram að málmskaft spaðans hafi ekki verið nægilega tryggilega fest við handfangið og að límið sem hélt hlutunum saman hafi verið gallað eða ófullnægjandi. Þá hafi vantað öryggisbúnað sem hefði getað komið í veg fyrir að málmhlutinn þeyttist af stað.
Fjölskyldan sakar fyrirtækið jafnframt um að hafa ekki varað kaupendur við hættunni á að spaðinn gæti brotnað í sundur við eðlilega notkun. Þrjú systkini Lucy urðu vitni að slysinu og segir í stefnunni að þau hafi orðið fyrir alvarlegu tilfinningalegu áfalli.
Fjölskyldan krefst skaðabóta og refsibóta en engin ákveðin fjárhæð er tilgreind. Franklin Sports hafði ekki svarað beiðni People um viðbrögð þegar frétt miðilsins var birt.