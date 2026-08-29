Verður þetta næsti forseti Bandaríkjanna?

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, er sagður velta alvarlega fyrir sér forsetaframboði árið 2028 og hafa rætt möguleikann við sína nánustu.
Hegseth sjálfur þvertekur þó fyrir að nokkuð sé hæft í fréttum þess efnis og segir þær „100% rangar“.
NBC News greinir frá þessu og hefur eftir heimildarmönnum að Hegseth og eiginkona hans, Jennifer, hafi rætt mögulegt framboð undanfarna mánuði við sína nánustu.
Átakasækinn og harður
Samkvæmt heimildum miðilsins telja þau að Hegseth hafi ýmislegt til brunns að bera sem gæti höfðað sterkt til MAGA-arms Repúblikanaflokksins. Þar vegi þungt átakasækin framkoma hans og hörð afstaða í ýmsum samfélagsmálum.
Vangaveltur um pólitíska framtíð Hegseths hafa aukist eftir að hann fór nýlega á Iowa-ríkissýninguna (e. Iowa State Fair) til að styðja við bakið á þingmanninum Zach Nunn.
Iowa hefur um áratugaskeið gegnt mikilvægu hlutverki í bandarískum forsetakosningum og ferðir þekktra stjórnmálamanna þangað vekja því gjarnan athygli. Sýningin er stór landbúnaðar- og fjölskylduhátíð í Des Moines og laðar að sér yfir milljón gesti árlega.
Iowa hefur lengi verið sérstaklega mikilvægt ríki í bandarískum forsetakosningum vegna þess hversu snemma ríkið kemur við sögu í forvali flokkanna. Hafa forsetar á borð við Donald Trump, Barack Obama og Joe Biden nýtt sér hátíðina með þessum hætti.
„Fáránlegar vangaveltur“
Hegseth hafnar því hins vegar alfarið að forsetaframboð sé í undirbúningi.
„Helsta forgangsmál hans er að leiða stríðsráðuneytið. Allar aðrar vangaveltur eru fáránlegar,“ sagði talsmaður Pentagon við NBC.
Hegseth gekk sjálfur enn lengra í færslu á X þar sem hann sagði frétt NBC „100% ranga“.
„Við sögðum NBC það en þeir ljúga einfaldlega með vísan til nafnlausra „heimildarmanna‘,“ skrifaði hann.
Gæti orðið torsótt
Færi svo að Hegseth byði sig fram ætti hann þó að líkindum á brattann að sækja. NBC bendir meðal annars á gagnrýni sem hann hefur sætt vegna meðferðar á viðkvæmum hernaðarupplýsingum í Signal-skilaboðaforritinu og pólitískra afskipta hans á meðan hann gegnir embætti. Þá gæti stríðið við Íran reynst honum þungt í skauti.
Fyrstu vísbendingar um fylgi Hegseths innan Repúblikanaflokksins eru heldur ekki sérstaklega uppörvandi fyrir hann. Newsweek bendir á óformlega könnun sem gerð var á CPAC-ráðstefnunni í mars þar sem aðeins eitt prósent þátttakenda studdi Hegseth sem forsetaefni árið 2028.
JD Vance varaforseti bar þar höfuð og herðar yfir aðra með 53 prósent stuðning en Marco Rubio utanríkisráðherra fékk 35 prósent.
Ekki eru þó allir sannfærðir um að afskrifa eigi Hegseth. Amanda Marcotte, dálkahöfundur Salon, segir mögulegt framboð hans „ekkert grín“. Hún bendir meðal annars á sterk tengsl hans við evangelíska kjósendur og þá ímynd sem hann hefur byggt upp meðal MAGA-stuðningsmanna.
NBC segir Hegseth jafnframt hafa orðið sífellt sýnilegri á kosningafundum þar sem hann hefur hvatt stuðningsmenn Donalds Trump til dáða. Hann sé sérstaklega vinsæll meðal karlkyns Trump-kjósenda.
Hvort Hegseth hafi í raun augastað á Hvíta húsinu á því eftir að koma í ljós.