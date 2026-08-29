Þóttist vera 12 ára stúlka og blekkti fólk árum saman – Ótrúleg svikasaga afhjúpuð

Brasilísk kona sem árum saman þóttist vera barn og nýtti sér velvild góðhjartaðs fólks með ótrúlegum lygasögum hefur verið dæmd í 18 mánaða fangelsi.
DV fjallaði um málið í vor eftir að greint var frá handtöku konunnar.
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Konan, Amanda Maria Souza de Oliveira, er 38 ára en tókst meðal annars að sannfæra fólk um að hún væri aðeins tólf ára gömul, með þeim afleiðingum að eitt par tók hana inn á heimili sitt, málaði herbergið hennar bleikt og hélt fyrir hana barnaafmælisveislu.
Málið hefur vakið gríðarlega athygli í Brasilíu enda virðist svikaferill Oliveira ná allt aftur til ársins 2010 og eru fórnarlömb hennar fjölmörg, að því er segir í umfjöllun Daily Mail.
Oliveira beindi sjónum sínum gjarnan að fólki sem hafði helgað sig því að hjálpa öðrum, meðal annars safnaðarmeðlimum, félagsráðgjöfum og sjálfboðaliðum. Hún kom fram með slaufu í hárinu, barnalegan bakpoka og talaði með barnslegri röddu.
Hún sagðist meðal annars hafa flúið föður sinn sem hefði beitt hana grófu ofbeldi og neytt hana út í vændi. Hún hélt því einnig fram að hún væri með alvarlega einhverfu.
Fólkið sem tók hana að sér lagði mikið á sig til að láta henni líða vel. Auk afmælisveislunnar fékk hún dúkkur og bangsa, snuð, pela og jafnvel barnamat.
Krafðist óskiptrar athygli
Fórnarlömb Oliveira lýsa því að hún hafi ekki fyrst og fremst sóst eftir peningum heldur ást, umhyggju og óskiptri athygli. Hún hafi reynt að einangra fólkið sem tók hana að sér frá vinum og fjölskyldu og brugðist illa við ef hún fékk ekki það sem hún vildi.
„Svindlarar á netinu sækjast yfirleitt eftir peningum fólks, en þessi kona sækist eftir ást þess,“ sagði eitt fórnarlamba hennar í samtali við Daily Mail.
Renata Magalhaes, næringarfræðingur barna og sérfræðingur í einhverfu, var ein þeirra sem féll fyrir blekkingunum. Hún segir Oliveira hafa krafist allrar athygli sinnar.
„Ef ég gerði ekki strax það sem hún vildi fór hún að gráta og sagði að mér þætti ekki vænt um hana. Ég vanrækti mína eigin fjölskyldu til að geta verið með henni.“
Ef Oliveira fékk ekki vilja sínum framgengt þóttist hún stundum fá flog, barði höfðinu við vegg eða hótaði að hengja sig með hleðslusnúru.
Yfir 200 nálar á röntgenmynd
Einn furðulegasti hluti málsins snýr að nálum sem fundust í líkama Oliveira.
Viviane Henriques, sem einnig tók hana að sér, segist hafa fundið nokkur hefti úr heftibyssu í sári á handlegg hennar. Oliveira hélt því fram að faðir hennar hefði komið þeim fyrir í líkama hennar í tengslum við einhvers konar svartagaldur.
Við annað tækifæri virtist hún kasta upp þremur saumnálum fyrir framan Viviane. Þá hafi hún tekið eftir nálum sem stóðu út úr fótleggjum hennar.
Oliveira var að lokum send í röntgenmyndatöku og virtust myndirnar sýna meira en 200 nálar inni í líkama hennar. Þar hafi einnig sést nokkrir hringir sem gjarnan eru á lyklakippum.
Hvernig aðskotahlutirnir komust þangað liggur ekki fyrir.
Oliveira notaði ekki alltaf sömu persónuna. Árið 2021 gekk hún undir nafninu „Emily“ í bænahópi á netinu og þóttist vera unglingsstúlka með ólæknandi hvítblæði sem hefði misst annan handlegginn.
Ein kona í hópnum, Tatiane da Silva, varð svo tilfinningalega tengd „Emily“ að hún lét húðflúra nafn hennar á úlnliðinn við hlið nafna barna sinna.
Leitaði að því hvernig fólk með einhverfu hagar sér
Lögregla fann síðar gögn í síma Oliveira sem sýndu að hún hafði meðal annars leitað að upplýsingum um hvernig fólk með einhverfu hegðar sér og hvernig teikna mætti myndir sem gæfu til kynna að barn hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.
Oliveira viðurkenndi við yfirheyrslur að lygarnar hefðu orðið að „lífsstíl“ hjá sér. Hún neitaði hins vegar að hafa gert þetta í fjárhagslegum tilgangi og sagðist hafa sóst eftir þeirri ást og umhyggju sem hún hefði farið á mis við sem barn.
Dómari hafnaði þeirri málsvörn að Oliveira væri haldin geðsjúkdómi og taldi hana sakhæfa. Hún var dæmd í 18 mánaða fangelsi.
Rannsókn málsins er þó langt frá því að vera lokið. Fleiri meint fórnarlömb hafa stigið fram og lögregla telur mögulegt að þau séu enn fleiri. Því er ekki útilokað að fleiri ákærur eigi eftir að líta dagsins ljós.