Barðist fyrir lífi sínu í jökulsprungu – 63 árum síðar kom óvænt símtal

Ótrúlegir endurfundir urðu í Austurríki á dögunum þegar 86 ára gamall maður fékk aftur í hendurnar fjallgöngubúnað sem hann þurfti að losa sig eftir að hafa lent í lífsháska árið 1963.
Um var að ræða bakpoka sem innihélt ýmsa muni, en bráðnun jökulsins varð til þess að hann kom undan ísnum eftir að hafa legið þar í 63 ár.
Göngumaður fann bakpokann á Sulztalferner-jöklinum í Týról í vesturhluta Austurríkis í síðasta mánuði, í tæplega 3.000 metra hæð yfir sjávarmáli.
Í bakpokanum leyndust ýmsir munir sem höfðu varðveist ótrúlega vel í ísnum í rúma sex áratugi. Þar á meðal voru ísöxi, myndavél, flauta og mappa með gömlum skjölum.
Lögregla fékk bakpokann til rannsóknar enda ekki ljóst í fyrstu hvort hann gæti tengst alvarlegu fjallgönguslysi eða jafnvel mannskaða fyrir mörgum áratugum. Í gömlum og illa förnum skjölum í bakpokanum tókst lögreglumönnum loks að greina nafn eigandans.
Eftir nokkra leit fann fjallalögreglumaðurinn Gregor Gatt símanúmer í Bæjaralandi og ákvað að hringja. Eiginkona mannsins svaraði símanum og þegar Gatt spurði hvort eiginmaður hennar hefði einhvern tíma týnt bakpoka svaraði hún þegar í stað játandi. Maðurinn, sem sat við hlið eiginkonu sinnar, áttaði sig fljótt á því að um var að ræða bakpokann sem hann hafði skilið eftir í jökulsprungunni 63 árum áður.
Í ljós kom að maðurinn hafði verið á ferð yfir jökulinn með nokkrum félögum í ágúst árið 1963 þegar hann féll ofan í jökulsprungu. Mennirnir voru bundnir saman með línu og tókst félögum hans að draga hann aftur upp úr sprungunni.
Til þess að létta á sér og auðvelda björgunina hafði maðurinn hins vegar losað sig við bakpokann. Þar með hvarf hann niður í sprunguna og var talið að hann væri glataður fyrir fullt og allt.
Svo reyndist ekki vera.
Sextíu og þremur árum síðar skilaði jökullinn bakpokanum aftur. Eigandinn, sem nú er 86 ára og hefur ekki verið nafngreindur, gat ekki sjálfur sótt eigur sínar vegna heilsubrests. Sonur hans tók því við mununum fyrir hans hönd og lýsti yfir þakklæti vegna fundarins.
Jöklar í Ölpunum, líkt og víða annars staðar í heiminum, hafa hopað hratt á undanförnum árum vegna hlýnandi loftslags.
Slík bráðnun hefur áður leitt í ljós muni og líkamsleifar sem legið hafa varðveittar í ís um langa hríð. Frægasta dæmið er líklega ísmaðurinn Ötzi, en vel varðveittar líkamsleifar hans fundust í ítölsku Ölpunum árið 1991. Ötzi lést fyrir um 5.300 árum.