Konungurinn látinn aðeins 34 ára gamall eftir rúmlega 30 ára valdatíð

Konungurinn Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV er látinn, 34 ára að aldri, eftir 31 árs valdatíð. Hann var skráður í heimsmetabók Guiness sem yngsti ríkjandi þjóðhöfðinginn.
Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV varð konungur Tooroo, bantú-konungsríkis í vesturhluta Úganda, árið 1995, þá aðeins þriggja ára gamall, eftir að faðir hans lést. Það var forsætisráðherra Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, sem tilkynnti um andlátið en konungurinn lést um klukkan 22 að staðartíma í gær, fimmtudaginn 27. ágúst.
„Þetta er gífurlegur missir fyrir konungsfjölskylduna, íbúa Tooro og þjóðina í Úganda. Ég skora á alla íbúa Tooro að sýna samstöðu, ró og biðja á þessum afar erfiðu tímum.“
Eftirmaður konungsins verður tilkynntur síðar í samræmi við hefðir og venjur í Tooro. Ekki hefur komið fram hver dánarorsök konungsins var en hann hafði glímt við erfið veikindi og leitað sér meðferðar við þeim í Bandaríkjunum. Þegar konungsins voru rúmlega tvær milljónir talsins en hann var 13. þjóðhöfðingi konungsveldisins sem var stofnað fyrir rúmlega 200 árum.
Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV var einn margra þjóðhöfðingja Úganda og fór ekki með eiginlegt vald heldur gegndi táknrænni stöðu. Hann tók við af föður sínum sem lést árið 1995, aðeins 49 ára að aldri. Þar sem Rukidi IV var aðeins þriggja ára þegar hann varð konungur var hann ekki krýndur með formlegum hætti fyrr en daginn eftir 18 ára afmælið sitt, í apríl árið 2010. Rukidi IV barðist fyrir valdeflingu unga fólksins, aukinni menntun, umhverfisvernd, bættu heilbrigðiskerfi og fyrir aukinni meðvitund um HIV og AIDS. Hann var mikill aðdáandi knattspyrnu og hélt með breska liðinu Arsenal.