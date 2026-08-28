Fær ekki að kenna framar: Gaf barnungum nemanda penna með leyndri myndavél

Raungreinakennari sem starfaði við skóla í Warwickshire á Englandi gaf barnungum kvenkyns nemanda sínum penna með leyndri myndavél í og sagði henni að skipta um föt heima hjá sér áður en hún skrifaði í dagbókina sína með pennanum. Stúlkan var undir 13 ára aldri að því er fram kemur í frétt Metro af málinu.
Siðanefnd kennara hefur nú úrskurðað að kennarinn, sem heitir Matthew Udall og er 33 ára, skuli sviptur kennsluréttindum ævilangt.
Udall var handtekinn vegna málsins sumarið 2022 og dæmdur í 31 mánaða fangelsi.
Siðanefndin sem tók mál Udall fyrir nýlega segir að ljóst sé af dóminum yfir honum að tilgangur hans með uppátækinu hafi verið af kynferðislegum toga, en Udall játaði sök í málinu.
Stúlkuna sakaði hins vegar ekki því hún varð vör við myndavélina í símanum áður en hún fór heim úr skólanum, sagði samnemanda frá þessu sem og starfsmanni skólans og starfsmaðurinn greindi yfirkennara frá málinu.
Í úrskurði siðanefndarinnar kom fram að kennarinn hafði sagt stúlkunni að segja foreldrum sínum ekki frá pennanum eða því sem hann hafði lagt fyrir hana að gera. Það sýni að hann hafi viljað leyna áformum sínum með barnið.
Einnig kom fram í úrskurðinum að engin gögn sýni að Udall iðrist vegna hegðunar sinnar. Niðurstaðan er sú að ekki sé óhætt að leyfa Udall að starfa framar með skólanemenum og er honum ekki heimilt að sækja um kennarastarf framar.
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