Var aðeins 14 ára þegar hann myrti tíu ára frænku sína – Dæmdur í lífstíðarfangelsi

Átján ára Bandaríkjamaður hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa myrt tíu ára frænku sína, Lily Peters, í Wisconsin árið 2022. Hann var aðeins 14 ára þegar hann framdi morðið.
Carson Peters-Berger játaði á miðvikudag sök á morði af ásetningi af fyrstu gráðu. Steven Gibbs, dómari í Chippewa-sýslu, tók játninguna góða og gilda og dæmdi hann í lífstíðarfangelsi. Peters-Berger getur fyrst sótt um lausn undir eftirliti eftir að hafa afplánað 25 ár.
Lily Peters hvarf að kvöldi 24. apríl 2022 þegar hún var á leið heim frá húsi frænku sinnar í Chippewa Falls. Hún var á reiðhjóli þegar Peters-Berger fékk hana til að yfirgefa göngustíg og fara með sér inn í skóglendi.
Fjölskylda Lily tilkynnti um hvarf hennar um kvöldið og hófst umfangsmikil leit. Lík hennar fannst morguninn eftir í skóglendi nærri göngustígnum.
Peters-Berger var handtekinn skömmu síðar og greindi rannsakendum frá því sem gerst hafði. Samkvæmt ákæruskjölum sagðist hann hafa ætlað sér að ráðast á Lily áður en hann fékk hana til að fara með sér inn í skóginn.
Þar réðst hann á stúlkuna, sló hana ítrekað og kyrkti hana. Krufning leiddi í ljós að Lily lést af völdum höggáverka og kyrkingar. Hann beitti hana einnig kynferðislegu ofbeldi.
Peters-Berger sagðist hafa flúið af vettvangi en síðar snúið aftur eftir að tilkynnt hafði verið um hvarf Lily. Þá færði hann lík hennar til og huldi það með laufblöðum.
Tvær ákærur vegna kynferðisbrota voru felldar niður sem hluti af samkomulagi við saksóknara en teknar til skoðunar við ákvörðun refsingarinnar, að því er segir í frétt People af málinu.
Verjendur Peters-Berger höfðu áður reynt að fá málið flutt fyrir ungmennadómstól og bent á að hann hefði aðeins verið 14 ára þegar brotið var framið. Dómari hafnaði þeirri kröfu vegna alvarleika brotsins og áfrýjunardómstóll staðfesti þá niðurstöðu.
Fjölskylda Lily lýsti henni eftir dauða hennar sem lífsglaðri stúlku sem elskaði að hjóla og leika sér í snjónum með vinum sínum.