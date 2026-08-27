Talið að banvænn eldsvoði tengist bílslysi sem kostaði sjö lífið – Óttast að allt fari úr böndunum

Óttast er að átök glæpagengja í Middlesbrough á Englandi séu að færast á nýtt og hættulegra stig eftir að sjö ára stúlka og 34 ára frænka hennar létust í eldsvoða í íbúðarhúsi í Grangetown í fyrrinótt.
Tveir menn, 31 og 23 ára, hafa verið handteknir grunaðir um morð vegna eldsvoðans. Lögregla rannsakar hvort um íkveikju hafi verið að ræða og hvort eldurinn tengist átökum glæpahópa í bænum.
Valentina Foster, sjö ára, og Natalie McDonald, 34 ára, létust í eldsvoðanum. Önnur kona var í lífshættu á sjúkrahúsi í gærkvöldi og þrír til viðbótar hlutu meiðsl sem ekki eru talin lífshættuleg.
Grunur leikur á að eldsvoðinn kunni að hafa verið hefndarárás vegna atburða um síðustu helgi, þegar fimm ungmenni létust í hörðum árekstri á A66-hraðbrautinni sem er skammt frá húsinu sem kveikt var í.
Sjá einnig: Nafngreina ungmennin fimm sem létust í árekstri við lögreglubifreið í Bretlandi í gær
Ungmennin voru í stolnum Volkswagen Passat sem ekið var gegn akstursstefnu á A66 og lenti framan á lögreglubifreið. Tveir lögreglumenn, Matthew Blades, 37 ára, og Tom Clough, 38 ára, létust einnig í árekstrinum.
Samkvæmt Daily Mail er talið að ungmennin fimm hafi skömmu fyrir slysið verið að elta meðlimi annars gengis vegna ofbeldisfullra deilna. Lögregla hefur áður sagt að mennirnir kunni að hafa tengst alvarlegri og skipulagðri glæpastarfsemi.
Lögreglan í Cleveland segist halda öllum möguleikum opnum varðandi upptök eldsins og hefur tekið fram að ekki sé hægt að útiloka tengsl við skipulagða glæpastarfsemi.
Andy Preston, fyrrverandi borgarstjóri Middlesbrough, segir ástandið í bænum grafalvarlegt og óttast að eldsvoðinn geti hrundið af stað enn frekari hefndaraðgerðum.
„Héðan í frá getur ástandið annaðhvort stigmagnast eða fjarað út,“ sagði Preston við The Telegraph. „Ef það stigmagnast verður afleiðingin blóðbað og það mun valda enn meiri skaða í samfélögum sem þegar eru komin á hnén.“
Preston lýsir Middlesbrough sem „höfuðborg glæpa á Englandi“ og segir íbúa lifa við sífellt meiri ótta. Venjulegt fólk fái líflátshótanir, skotið sé á útidyr heimila og bifreiðum ekið viljandi inn í hús.
Tilkynning um eldsvoðann barst lögreglu klukkan 5.23 á miðvikudagsmorgun. Vitni lýstu skelfilegum aðstæðum þegar fólk reyndi að bjarga íbúum hússins og að minnsta kosti ein manneskja stökk út um glugga á efri hæð til að komast undan eldinum.