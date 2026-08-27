Óttast hefnd Pútíns gegn Bretum: „Þeir eru að undirbúa eitthvað“

Rússar kunna að vera að undirbúa aðgerð gegn breskum hagsmunum til að láta reyna á nýjan forsætisráðherra Bretlands, Andy Burnham. Háttsettir heimildarmenn innan breska öryggiskerfisins segja vísbendingar um að eitthvað sé í undirbúningi eftir að Burnham herti stuðning Breta við Úkraínu.
Þetta kemur fram í pistli Dan Hodges, sem er þekktur og reynslumikilll breskur stjórnmálablaðamaður og dálkahöfundurr Daily Mail. Dan, sem er sonur Óskarsverðlaunaleikkonunnar og þingkonunnar fyrrverandi Glendu Jackson, þykir vel tengdur innan breska stjórnmálaheimsins.
„Samtölin sem við höfum orðið vör við síðustu tvær vikurnar benda til þess að Rússarnir séu að undirbúa eitthvað,“ hefur Hodges eftir háttsettum heimildarmanni úr röðum breskra öryggisyfirvalda.
„Þeir eru að skipuleggja einhvers konar aðgerð gegn breskum hagsmunum. Þeir ætla að láta reyna á Burnham.“
Óttast netárás eða skemmdarverk
Burnham heimsótti Úkraínu á mánudag, í sinni fyrstu utanlandsferð eftir að hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar hét hann áframhaldandi stuðningi við Úkraínumenn og samþykktu bresk stjórnvöld að veita Úkraínu aðgang að leynilegri tækni sem gerir landinu kleift að framleiða langdrægar Storm Shadow/SCALP-stýriflaugar.
Rússar brugðust ókvæða við ákvörðuninni. Dmitry Peskov, talsmaður rússneskra stjórnvalda, sakaði Breta um að „hella olíu á eldinn“ og vinna gegn friðarumleitunum. Rússar höfðu skömmu áður varað Breta við ótilgreindum „afleiðingum“ vegna hernaðarstuðnings þeirra við Úkraínu.
Hodges segir að enn liggi ekki fyrir nákvæmar upplýsingar um hvers konar aðgerð Rússar kunni að grípa til. Burnham hafi hins vegar verið upplýstur um nokkrar mögulegar sviðsmyndir.
Efst á lista sé umfangsmikil netárás á mikilvæga innviði Bretlands, til dæmis heilbrigðiskerfið eða samgöngukerfið. „Það væri í samræmi við vinnubrögð Rússa,“ segir heimildarmaður Hodges.
Einnig sé óttast skemmdarverk eða árásir á aðfangakeðju breska hersins. Þá sé möguleiki á einhvers konar árekstri eða „atviki“ milli rússneska og breska hersins.
„Óttinn er að þeir muni sviðsetja einhvers konar atvik,“ hefur Hodges eftir heimildarmanni úr varnarmálageiranum.
Vilja láta reyna á Burnham
Hodges segir breska öryggiskerfið jafnframt hafa áhyggjur af því að Rússar kunni að beina ögrun sérstaklega að Burnham sjálfum.
Að hans sögn líti stjórnvöld í Moskvu á nýja forsætisráðherrann sem að mörgu leyti óskrifað blað í utanríkismálum og telji því ástæðu til að kanna hversu langt hann sé tilbúinn að ganga í stuðningi sínum við Úkraínu.
Hodges hefur eftir heimildarmanni í breska utanríkiskerfinu að Rússar hafi lengi litið á Bretland sem eina helstu hindrunina í vegi fyrir markmiðum Vladimírs Pútíns í Úkraínu.
„Kreml telur að við stöndum í vegi fyrir sigri,“ segir heimildarmaðurinn.
Hodges segir aukinn þrýsting á Pútín innan Rússlands einnig geta skýrt hvers vegna stjórnvöld í Moskvu kunni að vilja svara Bretum. Úkraína hefur undanfarið gert árásir langt inn fyrir rússneskt landsvæði og beint þeim meðal annars að olíumannvirkjum og öðrum mikilvægum innviðum.
„Stríðið er nú komið að dyrum Pútíns,“ segir heimildarmaður úr leyniþjónustunni og bætir við að viðhorfið í Kreml sé að þeir sem aðstoði Úkraínumenn við slíkar árásir eigi að finna fyrir afleiðingunum á eigin heimavelli.
Hodges telur að ákvörðun Burnham um að stórauka stuðning við Úkraínu hafi sent skýr skilaboð til Moskvu. Nú kunni Pútín að vilja komast að því hvort breski forsætisráðherrann standi við þau þegar á reynir.