Kona í hjólastól sármóðguð eftir skilaboð á afmælisköku á fínum veitingastað

Kona um þrítugt sem notar hjólastól er sár og æf eftir að hafa fengið móðgandi skilaboð á afmæliskökunni sinni á fínum veitingastað, vill hún nota tækifærið til að siða fólk til í baráttumálum fatlaðs fólks.
Atvikið átti sér stað á veitingastað í New Jersey í Bandaríkjunum þar sem Antonia Sinbaldi hélt upp á afmælið sitt. Sinbaldi, sem starfar sem söngkona og lagahöfundur, var úti að borða með fjölskyldu sinni og pantaði hún sér eplaköku með vanilluís í eftirrétt. Hún hefur notast við rafmagnshjólastól frá því hún hlaut mænuskaða í umferðarslysi sem barn. Búið var að láta veitingastaðinn vita að hún ætti afmæli og þótti því við hæfi að skrifa afmæliskveðju með karamellusósu á diskinn.
Þegar kakan var borin fram voru skilaboðin eftirfarandi:
„Til hamingju með afmælið í hjólastól!“
Sinbaldi hefur birt myndband frá kvöldinu á Instagram og sagðist ekki skilja hvers vegna starfsfólkinu hefði þótt viðeigandi að skrifa þetta á diskinn.
„Ég ætla ekki að kvarta yfir þessum nýja veitingastað í bænum mínum, en af hverju voru þið að skrifa þetta á eftirréttinn minn?“ spurði hún. Var hún sármóðguð, svo móðguð að hún fann fyrir því líkamlega.
„Líkaminn byrjaði að skjálfa og ég fékk krampa. Líkaminn brást við áður en ég náði sjálf að átta mig á þessu eða segja nokkuð,“ sagði hún í samtali við WNBC.
Eftir fyrstu viðbrögðin ræddi fjölskylda hennar við stjórnendur veitingastaðarins og kröfðust skýringa. Að sögn Sinbaldi bauð staðurinn hópnum drykki í boði hússins.
„Þetta móðgaði mig. Þetta hljómar allt saman eins og eitthvað sem gæti ekki hafa gerst,“ sagði hún.
Stjórnendur veitingastaðarins hafa beðist afsökunar og segja áletrunina hafa verið afleiðingu misskilnings milli starfsmanna.
Samkvæmt skýringu staðarins var skrifað „í hjólastól“ í pöntunarkerfið til að auðvelda þjóninum að finna þann gest sem ætti afmæli og fá eftirréttinn með kerti. Venjulega séu borð- og sætisnúmer notuð í þessum tilgangi.
Starfsmaður sem útbjó eftirréttinn hafi hins vegar misskilið upplýsingarnar og talið að orðið ætti að vera hluti af afmæliskveðjunni á diskinum.
„Það var alls enginn illvilji eða vanvirðing að baki þessari áletrun á disknum. Við skiljum þó fullkomlega að það að sjá þetta orð skrifað á diskinn gæti verið mjög særandi og valdið mikilli vanlíðan,“ segir í yfirlýsingu veitingastaðarins.
Hún er þó ekki sátt og segir þetta bull. Vill hún nota þetta til að vekja fólk til umhugsunar um rétt fatlaðs fólks. „Ég er ekki hjólastóllinn minn,“ segir hún á Instagram.