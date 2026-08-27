Hér eru mörkin fyrir starfsfólk Trump – En þau gilda ekki fyrir Natalie Harp

Á mörgum vinnustöðum eru ýmis hlunnindi í boði og það á við hjá Donald Trump. En eitt er það sem starfsfólk hans fær ekki nema Natalie Harp hin ofurtrygga aðstoðarkona hans og hefur það vakið mikla undrun margra að hún fái að gera þetta þegar annað starfsfólk forsetans fær ekki að gera þetta.
Natalie er orðin fast andlit nærri forsetanum. Hún hjálpar honum við að skrifa færslur á samfélagsmiðla, sér um að ljósrita fyrir hann og fylgir honum á golfvöllinn og til heimilis hans Mar-a-Lago í Flórída.
Rithöfundurinn Michael Wolff, sem hefur góð sambönd í Hvíta húsinu, segir að Natalie fái að gera eitt sem annað starfsfólk forsetans fær ekki að gera.
Wolff segir að þetta snúist um hið glæsilega hlaðborð sem boðið er upp á í golfklúbbi Trump nærri Mar-a-Lago. Þar eru meðal annars heilir humrar á boðstólum að sögn The Mirros US.
Wolff segir að starfsfólk Trump hafi ekki aðgang að hlaðborðinu en Natalie er þar undantekning. Það er ekki nóg með að hún megi borða af hlaðborðinu, hún má taka móður sína með og hafa þær tvær mætt saman í hlaðborðið.
Þessi sérmeðferð hefur að sögn vakið mikla undrun hjá öðru starfsfólki Trump.