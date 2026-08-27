Geysiöflugur El Nino getur valdið hærra verði á kaffi, kakói og sykri

Þegar El Nino herjaði síðast, það var 2023 og 2024, tæplega þrefaldaðist verð á kakói. Í ár er það ofur El Nino sem mun hafa áhrif á veðurfar víða um heim og þetta gæti orðið öflugasti El Nino í manna minnum.
„Við þurfum að horfast í augu við að þetta er eitthvað sem við höfum ekki upplifað áður. Ég hef aldrei fyrr séð El Nino merkin svo sterk í spám okkar,“ sagði Adam Scaife, yfirmaður langtímaveðurspádeildar bresku veðurstofunnar, í samtali við BBC.
Þetta öfluga veðurfyrirbæri getur haft áhrif á ræktun fjölda fæðutegunda og þar með verðið á þeim. Þessi áhrif bætast við þau áhrif sem stríðin í Úkraínu og Íran hafa haft á verð margra neysluvara.
Reuters segir að meðal þeirra vara, sem verða fyrir mestum áhrifum, séu sykur, kaffi og kakó.
Þegar El Nino lét síðast að sér kveða þrefaldaðist verðið á kakói næstum því en veðurkerfið hafði aðallega áhrif í vestanverðri Afríku en þar er um helmingur af kakóræktun heimsins.
Einnig er hætta á að kaffiræktun heimsins verði fyrir miklum áhrifum af El Nino. Ástæðan er aðallega að El Nino hefur oft í för með sér hærra hitastig og minni úrkomu í löndum eins og Víetnam og Indónesíu en um fjórðungur allra kaffiframleiðslu heimsins er í þessum löndum.
Til lengri tíma litið getur brasilíska kaffiuppskeran einnig orðið fyrir áhrifum af El Nino en þar er um 30% af heimsframleiðslunni.
Ef El Nino verður mjög öflugur að þessu sinni gæti það haft áhrif á sykurframleiðsluna. Sérfræðingar telja að meira að segja meðalsterkur El Nino geti haft mikil áhrif á sykurframleiðsluna í Indlandi. Indversk yfirvöld reikna með 11% minni sykurframleiðslu í á.
Sykurverð er nú það hæsta síðan vorið 2025.