Fjórir af hverjum tíu gera þessi mistök – Fara ekki til læknis þrátt fyrir einkenni

Ferð þú eins oft til læknis og þú ættir að gera? Ef þú svarar þessari spurningu nei, þá ertu ekki ein(n) um það.
Í nýrri könnun sem YouGov gerði fyrir danska tryggingafélagið Gjensidige kom í ljós að fjórir af hverjum tíu Dönum höfðu látið hjá líða að leita til læknis á síðustu fimm árum þrátt fyrir að þeim hafi eiginlega fundist þörf á að leita til læknis.
Hjá flestum var ástæðan að þeir voru í vafa um hvort sjúkdómseinkennin væru nógu alvarleg. Þetta sagði tæplega helmingur aðspurðra.
Metta Glad, yfirmaður heilbrigðismála hjá Gjensidige, sagði að það verði að gera eitthvað í þessu.
„Maður þarf ekki sjálfur að geta metið hvað veldur sjúkdómseinkennunum eða hvort það sé ástæða til að hafa áhyggjur áður en maður leitar sér aðstoðar. Ef eitthvað er þrálátt, breytist eða veldur áhyggjum er betra að fá faglegt mat en að burðast með efann,“ er haft eftir henni í fréttatilkynningu.
Hún lagði áherslu á að fólk eigi aldrei að ýta áhyggjum af eigin heilsu frá sér. „Þetta snýst ekki um að maður panti tíma hjá lækni vegna lítils kvilla. En ef maður upplifir einkenni eða breytingar sem valda manni áhyggjum, þá er rétt að hafa samband við lækni,“ sagði hún.