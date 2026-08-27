Ekkert farþegarými í nýrri farþegaflugvél – 800 farþegar eiga að sitja í vængjunum

Ríkisrekna kínverska rannsóknar- og þróunarmiðstöðin í loftaflfræði hefur þróað flugvélar sem hafa fengið nöfnin C919 og Y-20. Hönnun þeirra byggist á svokölluðum fljúgandi vængjum þar sem búið er að steypa farþegarýminu, vængjum og stéli saman í einn stóran burðarflöt.
South China Morning Post skýrir frá þessu og segir að vænghaf C919 verði 85 metrar og að vélin verði 43 metrar á lengd. Hún á að geta flutt meira en 800 farþega. Til samanburðar má nefna að Airbus A380, sem er stærsta farþegaflugvélin sem er í notkun, tekur um 555 farþega.
Y-20 er flutningavél.
C919 hefur ekki enn fengið nafn og engin tímaáætlun hefur komið fram varðandi hvenær vélin verður tilbúin til notkunar.
Þróun vélarinnar er hluti af stórri áætlun Kínverja um smíði stórra farþegaflugvéla.
ePlane AI segir að án viðurkenningar bandarískra og evrópskra flugmálayfirvalda verði fyrst og fremst hægt að nota þessa tegund í innanlandsflugi í Kína.