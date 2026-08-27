Einn dýrasti skilnaður sögunnar í uppsiglingu: Hann býður 75 milljarða – Hún vill tífalt meira

Milljarðamæringurinn John Overdeck og eiginkona hans til rúmlega tveggja áratuga, Laura Overdeck, takast nú á fyrir dómstólum í New Jersey í skilnaðarmáli þar sem gríðarlegir fjármunir eru undir.
Laura krefst 6,2 milljarða dala, jafnvirði um 770 milljarða íslenskra króna, en John telur hana eiga rétt á mun minna og hefur boðið henni um 600 milljónir dala, eða um 75 milljarða króna. New York Post fjallar um þetta.
Í umfjöllun miðilsins kemur fram að verði fallist á kröfu hennar gæti skilnaðurinn orðið einn sá dýrasti í sögu Bandaríkjanna og aðeins skilnaðir Bills og Melindu Gates og Jeffs Bezos og MacKenzie Scott verið umfangsmeiri í fjárhagslegu tilliti.
Gerðu engan kaupmála
John Overdeck, 56 ára, er einn stofnenda fjárfestingarfyrirtækisins Two Sigma á Manhattan, sem á eignir metnar á um 80 milljarða dala. Hann og Laura gengu í hjónaband árið 2002 og gerðu engan kaupmála.
Það atriði er nú sérstaklega mikilvægt enda snýst stærsta ágreiningsefnið um hvort eignarhlutur Johns í Two Sigma teljist til hjúskapareigna og þar með hvort Laura eigi rétt á hluta þeirrar gríðarlegu verðmætaaukningar sem orðið hefur á hjúskapartímanum.
Laura, sem sótti um skilnað árið 2022, krefst 35 prósenta af hlut Johns í Two Sigma. Lögmaður hennar metur þann hlut á 6,2 milljarða dala.
John telur kröfuna hins vegar út úr öllu korti og hefur boðið henni um 600 milljónir dala, eða innan við tíunda hluta þess sem hún fer fram á. Þrátt fyrir það jafngildir tilboðið um 75 milljörðum íslenskra króna.
Finnst sanngjarnt að hún fái hlut
Við vitnaleiðslur í vikunni sagði John að hann teldi sanngjarnt að Laura fengi hluta af þeirri verðmætaaukningu sem varð á hjónabandstímanum, en alls ekki þá upphæð sem hún krefst.
„Laura var við hlið mér í gegnum þetta allt og mér finnst sanngjarnt að hún fái einhvern hluta af þeirri hreinu verðmætaaukningu sem varð á meðan hjónabandinu stóð,“ sagði hann og bætti við að um 600 milljónir dala væru að hans mati sanngjörn niðurstaða.
Hann benti jafnframt á að hann hefði ávallt deilt fjárhagslegum ávinningi sínum með eiginkonunni á meðan þau voru saman. Meðal annars sagði hann að Laura hefði getað tekið 75 milljónir dala af sameiginlegum reikningi þeirra daginn áður en hún sótti um skilnað.
Undrabarn í stærðfræði
Bæði John og Laura eiga að baki glæsilegan náms- og starfsferil. John þótti undrabarn í stærðfræði, vann silfurverðlaun á Alþjóðlegu stærðfræðiólympíuleikunum aðeins 16 ára og útskrifaðist frá Stanford-háskóla 19 ára. Hann starfaði síðar hjá fjárfestingarfyrirtækinu D.E. Shaw, þar sem hann vann meðal annars með Jeff Bezos áður en Amazon varð að því stórveldi sem það er í dag.
Laura er útskrifuð frá Princeton og Wharton og starfaði einnig í fjármálageiranum áður en hún sneri sér að góðgerðar- og menntamálum. Hjónin eignuðust þrjú börn og stofnuðu saman Overdeck-góðgerðarsjóðinn árið 2011.
Niðurstaða skilnaðarins gæti haft áhrif langt út fyrir einkahagi hjónanna. John á um helming í Two Sigma á móti meðstofnandanum David Siegel, en þeir hafa deilt hart um stjórn fyrirtækisins undanfarin ár. Fái Laura stóran hluta af eign Johns gæti það því einnig raskað valdajafnvæginu innan fyrirtækisins.
Réttarhöldin halda áfram í næstu viku og ljóst er að gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir eru undir. Fái Laura þá 6,2 milljarða dala sem hún krefst verður skilnaður þeirra meðal þeirra dýrustu sem sögur fara af vestan hafs.