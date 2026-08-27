Dularfullur dauði írsks pars á Spáni – Börnin fundu þau látin í heitum potti

Kona og maður frá Írlandi fundust látin í heitum potti í orlofsvillu á Spáni á þriðjudag. Lögregla telur mögulegt að um hafi verið að ræða hörmulegt slys þar sem annað þeirra lét lífið þegar það reyndi að koma maka sínum til bjargar.
Konan var 45 ára og maðurinn 50 ára. Þau fundust látin síðdegis á þriðjudag í heitum potti í leiguvillu í Cullera, bæ sem er skammt frá Valencia á Spáni. Börn þeirra höfðu þá leitað að foreldrum sínum um allt húsið, sem er á nokkrum hæðum, eftir að þau svöruðu ekki þegar kallað var á þau. Börnin voru upphaflega á efstu hæð hússins en fóru síðan að leita að foreldrum sínum, úr einu herbergi í annað. Að lokum fundu þau þau látin í heita pottinum, sem er á neðstu hæð hússins. Börnin höfðu þá samband við eiganda eignarinnar, sem tilkynnti málið til lögreglu.
Rannsókn málsins er í höndum morðrannsóknardeildar spænsku lögreglunnar en ekki liggur fyrir hvort um slys eða refsiverðan verknað hafi verið að ræða. Dómari í Sueca, nærri Cullera, hefur jafnframt lagt bann við birtingu upplýsinga úr rannsókninni, sem þýðir að takmarkaðar upplýsingar verða gefnar opinberlega á meðan rannsókn stendur yfir.
Samkvæmt heimildum spænskra fjölmiðla fundust þó engin merki um innbrot í villuna og ekkert grunsamlegt sást í öryggismyndavélum við húsið. Ekkert bendir heldur til þess að börnin hafi orðið vör við átök eða eitthvað annað óvenjulegt áður en þau fundu foreldra sína látna.
Rannsakendur skoða nú meðal annars þá möguleika að annað foreldranna hafi fengið áfall eða flog í vatninu og hitt látist þegar það reyndi að bjarga maka sínum. Við fyrstu skoðun fundust rispur og lítil stungusár á að minnsta kosti öðru líkanna. Einnig fundust smávægileg ummerki um lífefni og blóð í kringum heita pottinn.
Þessar vísbendingar þykja þó ekki endilega benda til þess að utanaðkomandi aðili hafi komið við sögu. Þvert á móti er ein helsta kenning rannsóknarinnar sú að um svokallað keðjuslys hafi verið að ræða þar sem atburðarásin varð sífellt alvarlegri þegar annað þeirra reyndi að bjarga hinu.
Krufningar voru framkvæmdar í réttarmeinafræðistofnun í Valencia og verða niðurstöðurnar sendar beint til rannsóknardómara. Ólíklegt er að þær verði birtar opinberlega í bráð vegna leyndar sem hvílir yfir rannsókninni.
Spænska utanríkisráðuneytið hefur staðfest að ræðisaðstoð sé veitt vegna málsins, en samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru bæði hin látnu írskir ríkisborgarar.
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