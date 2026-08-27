Blakþjálfari handtekinn vegna kynferðisbrots gegn stúlku sem hann hafði þjálfað

Blakþjálfari hefur verið handtekinn í Las Palmas á Gran Canaria, grunaður um að hafa beitt stúlku undir lögaldri kynferðisofbeldi. Maðurinn hafði áður þjálfað stúlkuna og hófst lögreglurannsókn eftir að hún tilkynnti málið til lögreglu.
Canarian Weekly greini frá.
Mein brot átti sér stað á heimili mannsins í desember 2025. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði hann þjálfað stúlkuna í tvö keppnistímabil og þekktust þau því áður en atvikið átti sér stað.
Rannsakendur telja að þau hafi haldið áfram að vera í sambandi eftir að þjálfuninni lauk, meðal annars í gegnum samfélagsmiðla. Þar á maðurinn meðal annars að hafa gefið stúlkunni upp símanúmer sitt og heimilisfang.
Stúlkan fór síðar á heimili mannsins þar sem, samkvæmt rannsókn lögreglu, áttu sér stað kynferðisleg háttsemi án samþykkis hennar. Nánari upplýsingar um atvikið hafa ekki verið gerðar opinberar.
Maðurinn kom fyrir dómara eftir frumrannsókn málsins. Mun dómstóll taka á næstunni ákvörðun um næstu skref í málinu en rannsókn lögreglu á ásökununum heldur áfram.