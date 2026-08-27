Alræmdur raðmorðingi látinn – Tók óhugnanlegt leyndarmál með sér í gröfina

Breski raðmorðinginn John Sweeney er látinn, 69 ára að aldri, eftir að hafa setið í fangelsi í meira en tvo áratugi.
Sweeney, sem gekk undir viðurnefninu „skipaskurðsmorðinginn“ (e. canal killer), tók með sér í gröfina leyndarmálið um hvað varð um höfuð og aðra líkamshluta tveggja kvenna sem hann myrti og hlutaði í sundur.
Sweeney lést úr krabbameini í HMP Whitemoor-fangelsinu í Cambridgeshire þann 14. Ágúst síðastliðinn. Hann afplánaði þar ævilangan fangelsisdóm án möguleika á reynslulausn fyrir morðin á fyrrverandi kærustum sínum, Melissu Halstead og Paulu Fields.
Halstead, 33 ára bandarísk fyrirsæta og ljósmyndari, var myrt árið 1990. Lík hennar hafði verið hlutað í sundur og fannst í skipaskurði í Rotterdam í Hollandi. Ekki tókst að bera kennsl á hana fyrr en 18 árum síðar þegar DNA-rannsókn leiddi hið sanna í ljós. Höfuð hennar og hendur fundust hins vegar aldrei.
Rúmum áratug síðar, í febrúar árið 2001, fundust líkamsleifar hinnar 31 árs gömlu Paulu Fields í sex töskum sem flutu í Regent's-skipaskurðinum í Camden í norðurhluta London. Höfuð hennar, hendur og fætur fundust aldrei.
Saksóknarar héldu því fram við réttarhöldin yfir Sweeney árið 2011 að hann hefði fjarlægt líkamshlutana til að gera yfirvöldum erfiðara fyrir að bera kennsl á fórnarlömbin. Sweeney neitaði alla tíð að segja hvað hann hefði gert við þá.
Við rannsókn málsins kom í ljós að ofbeldisfullar fantasíur Sweeneys höfðu lengi birst í teikningum, málverkum og ljóðum hans. Lögregla fann hundruð slíkra verka á heimili hans í London. Á einni teikningunni, þar sem meðal annars mátti sjá blóðuga öxi, kallaði hann sjálfan sig „The Scalp Hunter“.
Sweeney hafði áður verið dæmdur fyrir hrottalega árás á aðra kærustu sína, hjúkrunarfræðinginn Deliu Balmer. Hann réðst á hana með öxi árið 1994 en nágranni kom henni til bjargar. Áður hafði Sweeney haldið henni fanginni og beitt hana alvarlegu ofbeldi.
Balmer skrifaði síðar bók um reynslu sína af sambúðinni með Sweeney. Saga hennar var færð yfir á sjónvarpsskjáinn árið 2024 í ITV-þáttaröðinni Until I Kill You, þar sem Shaun Evans fór með hlutverk Sweeneys og Anna Maxwell Martin lék Balmer.
Lögregla taldi mögulegt að fórnarlömb Sweeneys hefðu verið fleiri. Hann var yfirheyrður vegna hvarfs þriggja annarra kvenna sem hann átti í sambandi við en var aldrei ákærður fyrir fleiri morð. Hollenska lögreglan rannsakaði einnig fullyrðingar um að hann hefði státað sig af því að hafa myrt tvo þýska karlmenn.
Með dauða Sweeneys kann því að vera útilokað að endanleg svör fáist um umfang glæpa hans – eða hvað varð um líkamsleifar Halstead og Fields sem aldrei fundust.