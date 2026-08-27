101 árs amma handtekin vegna fíkniefnasölu

101 árs amma, Esther Ogunmabo, var nýlega handtekin af nígerísku lögreglunni, grunuð um sölu fíkniefna.
The Independent skýrir frá þessu og segir að Esther hafi verið handtekin um miðjan ágúst og hafi þá verið með 90 grömm af sterku kannabis í fórum sínum. Sagðist hún ætla að selja þetta.
Esther var látin laus gegn tryggingu eftir yfirheyrslu og gert að sækja fræðslufundi. Hún sagði lögreglunni að hún hefði byrjað að selja fíkniefni eftir að verslun hennar skemmdist í eldi. Hún sagði að ein dætra hennar, sem býr í Lagos, sendi henni nýjar fíkniefnabirgðir á fjögurra daga fresti og selji hún efnin síðan.
Dóttir hennar var handtekin í framhaldi af þessu.