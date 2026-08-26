Vopnabúr Pútíns er fullt nú í aðdraganda vetrar

Nú eru um fjögur og hálft ár síðan Rússar réðust inn í Úkraínu og hergagnaframleiðsla Rússa gengur nú á fullum afköstum. Framleiðsla á flugskeytum og drónum getur gert úkraínsku þjóðinni komandi vetur sérstaklega erfiðan.
Í lok árs 2022 og ársbyrjun 2023 spáður vestrænir sérfræðingar því að slitin og ósveigjanlegur hergagnaiðnaður Rússa og auðvitað refsiaðgerðir Vesturlanda myndu verða til þess að stríðsrekstur Rússa í Úkraínu myndi lenda í miklum ógöngum þegar vopnalagerinn frá tíma Sovétríkjanna væri á þrotum.
En tæpum fjórum árum síðar er staðan önnur. Rússar hafa ekki aðeins aukið framleiðsluna á flugskeytum, drónum og fleiri vopnum mikið, þeir hafa einnig náð að framleiða svo mikið að þeir hafa getað fylgt á vopnageymslur sínar til að undirbúa sig undir stríð í framtíðinni.
Sjáanlegasta dæmið um framleiðsluhraðann eru flugskeytin sem skotið er á Úkraínu hverju einustu nótt. Í júlí skutu Rússar rúmlega 350 flugskeytum á bæi og borgir í Úkraínu og gæti fjöldinn orðið meira þegar haustar og í vetur.
Fjöldi flugskeyta, sem var skotið á Úkraínu, þrefaldaðist frá apríl fram í júlí. Leyniþjónusta úkraínska hersins segir að Rússar hafi nú þegar náð framleiðslumarkmiðum sínum fyrir allt árið fyrir margar tegundir flugskeyta. RBC-Ukraina skýrir frá þessu.
Bandaríska hugveitan CSIS segir að Rússar virðist geta haldið þessari miklu framleiðslu áfram hvað varðar framleiðslu ákveðinna vopnakerfa og um leið nái þeir að fylla á lagera sína.
Mikil opinber fjárfesting í vopnaiðnaðinum hefur gert honum kleift að auka framleiðsluna hratt og mikið.
Þrátt fyrir að rússneska kerfið hafi orð á sér fyrir að vera toppstýrt og hægt, þá hefur það náð að breyta sér eftir að stríðið hófst að sögn CSIS. Segir hugveitan að Rússar séu sífellt að gera tilraunir, læra og þróa vopn sín og búnað.