Uppgötvuðu „þríhöfða“ loftstein – „Ef hann lendir á okkur þá erum við búin að vera“

Árið 1857 uppgötvaði stjörnuskoðari einn loftsteininn 44 Nysa þegar hann horfði á svæðið á milli Mars og Júpíters. Hann sá aðeins dauft ljós á himni. Nú hafa vísindamenn frá Chile og Bandaríkjunum rannsakað loftsteininn betur og komist að því þetta er ekki bara venjulegur loftsteinn. Ástæðan er að hann er þríhöfða!
Loftsteinninn er 75 kílómetra í þvermál og þetta er fyrsti þríhöfða loftsteinninn sem hefur uppgötvast. Hann er meira að segja með sitt eigið tungl að sögn Metro.
Kate Minker, sem fór fyrir hópnum sem rannsakaði loftsteinninn betur, sagði í samtali við Metro að ein starfssystir hennar hafi nýlega sagt henni að henni liði „illa“ af að vita að þessi loftsteinn sé þarna og að við höfum ekki vitað af honum.
„Ég held að þetta sé frábært dæmi um hversu mikið við vitum og hvað við vitum ekki. Það er algjörlega mögulegt að það séu fleiri þarna uppi,“ sagði hún.
Góðu fréttirnar eru að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af að Nysa lendi í árekstri við jörðina á næstunni. „Það er gott, því ef hann gerði það, þá værum við búin að vera,“ sagði hún.
Til samanburðar má nefna að loftsteinninn, sem gerði út af við risaeðlurnar, var um 10 kílómetrar í þvermál. Nysa er því um sjö sinnum stærri og afleiðingarnar af árekstri við jörðina yrðu hörmulegar.