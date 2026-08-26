Unglingur notaði ChatGPT „til að láta fantasíu sína rætast“ og myrti móður sína og bróður

Hinn 17 ára Arjun Aravind var nýlega handtekinn í Massachusetts í Bandaríkjunum í kjölfar þess að móðir hans, Sudha Venkatesan 45 ára, og 14 ára bróðir hans, Siddharth Aravind, fundust látin. Þau voru með greinilega áverka að sögn lögreglunnar.
Nokkrum dögum fyrir andlát þeirra er Aravind sagður hafa notað gervigreind til að leita að „fantasíusögum“ um dauða fjölskyldu sinnar. Lögreglan segir að hann hafi notað gervigreindina til að kanna „fræðilegar hugmyndir eða fantasíur varðandi dráp á fjölskyldu sinni“.
Metro segir að lögreglan hafi kannað hvað Aravind gerði á netinu í kjölfar þess að tilkynnt var að hann hefði sýnt af sér „áhyggjuvekjandi hegðun“ á Internetinu.
Marian Ryan, saksóknari, sagði að málið allt sé „mikill harmleikur“ og að Aravind hafi notað ChatGPT til að búa til fantasíur, Gothsögur, búið til persónur og spurt að mörgu sem virðist tengjast ósk hans um að fjölskylda hans myndi ekki lifa lengur.
Aravind hefur nú verið ákærður fyrir tvö morð, tvær líkamsárásir og að hafa beitt fjölskyldumeðlimi ofbeldi. Hann er einnig ákærður fyrir að hafa stolið bíl en hann fannst sofandi í bíl móður sinnar áður en hann var handtekinn.
Saksóknarar segja að hann hafi keypt morgunkorn og orkustangir fyrir meira en 2.000 dollara og hafi greitt fyrir með kreditkorti móður sinnar.
Aravind mun gangast undir geðrannsókn áður en hann mætir fyrir dóm 11. september.