Tveggja mínútna lengri hreyfing og fimm mínútum lengri svefn geta lengt lífið um eitt ár

Í rannsókn, sem tæplega 60.000 Bretar tóku þátt í, kemur fram að smávægilegar breytingar á svefni, hreyfingu og mataræði geta fært fólki að minnsta kosti eitt ár til viðbótar hér í þessu jarðlífi.
Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu eClinicalMedicine. Fram kemur að nánar tiltekið snúist þetta um að lengja hinn daglega svefn um fimm mínútur, að hreyfa sig tæpum tveimur mínútum lengur á dag og er þá miðað við hreyfingu með hóflegri eða mikilli ákefð. Svo þarf að borða hálfum skammti meira af grænmeti á dag eða einum og hálfum skammti meira af grófu kornmeti. Samkvæmt reiknilíkani vísindamannanna, þá getur þetta bætt um einu ári við ævilengdina.
Þessi áætlaða lenging ævinnar byggist á útreikningum en ekki beinum athugunum. Vísindamennirnir leggja áherslu á að þeir geti ekki sannað bein orsakatengsl á milli breytts lífsstíls og auka æviárs.
Rannsóknin byggist á gögnum um tæplega 60.000 Breta. Að meðaltali var fylgst með hverjum og einum í 8,1 ár.