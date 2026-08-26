Tugir barna lagðir inn á sjúkrahús – Fengu þvottaefni í hádegismat í skólanum

Að minnsta kosti 34 börn kvörtuðu undan brunatilfinningu í maganum eftir að hafa borðað þvottaefni sem var sett í skólamatinn þeirra. Þetta gerðist í indverska ríkinu Bihar. Börnin höfðu kvartað undan því að maturinn væri saltlaus og var þvottaefni þá sett út á hann í stað salts.
The Independent skýrir frá þessu og segir að börnin stundi nám í Parsa skólanum í Nalanda. Þau voru flutt á sjúkrahús í skyndingu eftir að þau byrjuðu að kvarta undan brunatilfinningu í maganum.
Nemendurnir sögðu að soðin hrísgrjón og kartöflu-soja grænmetiskarrýréttur hafi verið í boði þennan dag. Einn nemandinn sagði fréttamönnum að margir hefðu misst meðvitund eftir að hafa borðað matinn.
Skömmu eftir að þeir höfðu borðað matinn, kvörtuðu margir nemendur undan svima og byrjuðu að kasta upp. Skólayfirvöld hófust þá strax handa við að veita fyrstu hjálp. Þegar líðan þeirra batnaði ekki voru þau flutt á sjúkrahús.
Shailendra Kumar Singh, yfirkennari skólans, sagði að starfsfólk hafi fyrir „mistök“ látið þvottaefni út á mat barnanna þegar þau báðu um meira salt. Hann sagði að kona, einn af þremur kokkum skólans, hafi verið að gefa börnunum að borða þegar sum þeirra báðu um salt og fyrir mistök hafi starfsfólkið þá sett þvottaefnisduft út á matinn þeirra.