Trump er að tapa fyrir Kína og óttinn við heimsstyrjöld vex

Stríð Donald Trump við Íran hefur reynt á hernaðarmátt Bandaríkjanna, svo mikið að það gæti freistað Kínverja til að ráðast á Taívan.
Þetta er mat Anders Magnus sem er sérfræðingur Nettavisen í alþjóðamálum. Hann sagði að Bandaríkin hafi sent flugmóðurskipið USS George Washington frá Japan til Miðausturlanda til að viðhalda þrýstingi á Íran.
„Hernaðarleg veiking Bandaríkjanna vegna Íran-stríðsins og neikvæðrar hegðunar Trump gagnvart bandamönnum í heimshlutanum hefur styrkt sannfæringu Kínverja um að það sé rétt að láta til skara skríða nú 2026 eða ekki síðar en 2027,“ sagði hann.
Kínverjar hafa nú þegar aukið þrýstinginn á Taívan með stórum heræfingum, orustuþotum og herskipum.
Anders Magnus sagði að ef Kínverjar ákveða að láta til skara skríða þá komi nokkrar sviðsmyndir til greina. Allsherjar innrás. Hafnbann þar sem Kínverjar einangra Taívan frá umheiminum og koma í veg fyrir flutning á matvælum og orku.
Hafnbann getur á skömmum tíma þróast yfir í allsherjarstríð og þá er hætta á að Bandaríkin og Kína lendi í beinum átökum að sögn Anders Magnus.
Ef Kínverjar láta til skara skríða, þá getur það haft alvarleg áhrif á heimsviðskiptin því Taívan gegnir lykilhlutverki við framleiðslu örflaga sem eru notaðar í allt frá bílum til síma og vopna.
Odd Aren Westad, prófessor við Yale háskólann, segir að þróun mála sé áhyggjuefni og líkir stöðunni í austanverðri Asíu nú við hvernig hún var í Evrópu í aðdraganda fyrri heimsstyrjaldarinnar.
Líkindin eru að vaxandi stórveldi ógnar valdajafnvæginu sem fyrir er. Fyrir fyrri heimsstyrjöldina var það Þýskaland, nú er það Kína.
Anders Magnus varpaði síðan fram spurningunni um hvort þetta geti endað með nýrri heimsstyrjöld?
Eitt er dagljóst að hans sögn: „Hvernig málin þróast í austanverðri Asíu næsta árið getur haft afgerandi áhrif á hvernig mál þróast um allan heim.“