Þetta „sultuslaka“ svar við grundvallarspurningu getur eyðilagt hjónabandið

Á yfirborðinu virðist þetta „sultuslaka“ og diplómatíska svar vera ósköp saklaust og gefur til kynna að þér sé nokk sama. En það getur beinlínis verið hættulegt að svara þessari einföldu spurningu á þennan hátt því það kallar á aukna vinnu fyrir makann því þú ert ekki bara ekki að stinga upp á neinu, þú ert einnig að láta makann taka ákvörðunina.
Spurningin sem um ræðir er: „Hvað eigum við að hafa í kvöldmatinn?“ og hið klassíska svar: „Mér er alveg sama.“
Þetta efni var nýlega rætt í Subway Takes en þar eru hin ýmsu málefni rædd af bæði frægu fólki og algjörlega ófrægu fólki við þáttastjórnandann Kareem Rahama.
„Þegar einhver biður þig að taka ákvörðun og þú segir: „Mér er alveg sama,“ þá er það algjör andstæða þess að vera sultuslakur,“ sagði einn gestur þáttarins.
Kareem spurði þá hvað ef honum væri alveg sama, bara algjörlega sama? Gesturinn sagði þá að afslöppuð manneskja myndi taka ákvörðun. „Þegar upp er staðið, þá er manneskjan sem getur ekki tekið ákvörðun hrædd við þau minniháttar óþægindi sem það eru að valda einhverjum vonbrigðum,“ bætti gesturinn við. Þá játaði Kareem að þegar hann gerir þetta, þá sé það af hreinni sjálfselsku.