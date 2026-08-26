Þetta gera uppkomin börn án þess að átta sig á að þetta særir foreldra þeirra djúpt

Það kemur fyrir að uppkomin börn særi foreldra sína djúpt með því að gera ákveðna hluti. Þetta er eitthvað sem uppkomnu börnin átta sig ekki á og vilja ekki gera.
Þetta segir Zayda Slabbekoorn, sem skrifaði um þetta fyrir Your Tango, og sagði hún að eftirtalin atriði geti sært foreldrana djúpt.
Að hunsa símhringingar þeirra – Þegar uppkomin börn svara ekki þegar mamma eða pabbi hringja, eða hunsa skilaboð frá þeim, þá getur það ómeðvitað sært foreldrana.
Þrátt fyrir að uppkomnu börnin eigi mjög annríkt í sínu lífi með sína fjölskyldu og vinnu, þá er mikilvægt að hafa pláss fyrir þakklæti og ást fyrir foreldrana til að viðhalda góðu og kærleiksríku sambandi við þá.
Þeir heimsækja þá ekki – Ef fríinu, sem átti að verja hjá foreldrunum, er aflýst á síðustu stundu, þá getur það að sögn Slabbekoorn valdið því að foreldrunum finnst sem börnin hafi sagt skilið við þá.
Að hennar sögn er mikilvægt að viðhalda og kunna að meta litla hefðir eins og að borða saman eða skreyta jólatréð saman. Þetta kyndir ekki bara undir nostalgíu, heldur styrkir einnig fjölskylduböndin.
Þau útiloka foreldrana frá stórum atburðum í lífi sínu – Þegar uppkomin börn eignast sjálf börn eiga sum þeirra erfitt með að leyfa foreldrum sínum að taka þátt í hinum ýmsu viðburðum. Þetta getur orðið til þess að foreldrunum finnst þeir hafa verið settir til hliðar og missi af mikilvægum viðburðum í lífi barna sinna og barnabarna.
Þau rifja gömul deilumál upp – Sum uppkomin börn eiga erfitt með að hætta að rifja upp gömul deilumál frá æskuárunum og finna hjá sér þörf fyrir að rifja þau upp hvað eftir annað.
Ef uppkomnu börnin nota ásakandi tón eða kenna foreldrunum einum um núverandi vanda, þá getur það valdið djúpum sárum og valdið miklu álagi á sambandi við foreldrana.