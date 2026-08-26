Þetta eru undarlegustu hlutirnir sem hafa verið fjarlægðir úr endaþarmi fólks á slysadeild

Það er til tölfræði yfir atvinnuleysi, verðbólgu og mannfjöldaþróun. Svo er greinilega líka til bandarískur gagnagrunnur sem heldur utan um hvað hefur verið fjarlægt úr endaþarmi fólks sem leitaði á slysadeild.
Það er bandaríska Consumer Product Safety Commission sem safnar upplýsingum um komur á slysadeild í gegnum tölvukerfi sitt.
Þegar Defector fór í gegnum þessi gögn kom í ljós að ótrúlegustu hlutir hafa ratað upp í endaþarm Bandaríkjamanna og er þá ekki bara átt við kynlífsleiktæki.
Meðal þessara hluta eru hafnaboltakylfa, ósoðið pasta, egg, sandali, hurðarhúnn, gleraugu, sjampóbrúsi og ljósapera.
Með sumum skráningunum í tölvukerfið fylgja stuttar skýringar frá sjúklingunum og eru þær ekki alltaf til þess fallnar að gera sögurnar minna athyglisverðar.
Manneskja, sem kom á slysadeild með hafnaboltakylfu í endaþarminum, sagðist hafa viljað vita hvernig það væri að fá kylfuna upp í endaþarminn.
Annar varð að fá aðstoð við að fjarlægja sjampóbrúsa eftir að hafa leiðst að eigin sögn. Annar skýrði staðsetningu sjampóbrúsans með því að segja að klassískt óhapp hafi átt sér stað í sturtunni.