Þetta ættirðu aldrei að ryksuga – Getur eyðilagt ryksuguna

Ryksugan gerir þrifin miklu auðveldari. En þægindin við hana geta valdið þeim misskilningi að hún geti bara tekið við öllu sem er á gólfinu.
Þannig er það ekki. Sumt getur gert gat á slöngur, skemmt síur og rúllur, haft áhrif á rafíhluti og jafnvel skapað aðstæður sem ýta undir vöxt myglusvepps inni í ryksugunni.
Í umfjöllun Real Simple um þetta er haft eftir hreinlætissérfræðingnum Mary Marlowe Leverette, sem er með rúmlega fjögurra áratuga reynslu á þessu sviði, að ákveðna hluti eigi aldrei að ryksuga með venjulegri ryksugu.
Glerbrot – Ef gler brotnar, þá skaltu forðast freistinguna um að ná í ryksuguna. Glerbrotin geta gert gat á slönguna, fest í burstunum eða rúllunum eða gert göt á ryksugupokann.
Hún ráðleggur fólki að taka stærstu glerbrotin upp með hönskum og nota örugga aðferð til að taka restina.
Aska – Aska er meðal þess rusls sem þarf að sýna mesta aðgát. Ef það er enn smávegis glóð í öskunni, þá geturðu staðið frammi fyrir eldhættu þegar hún kemur inn í ryksuguna.
Og þrátt fyrir að beðið sé þar til askan er orðin alveg köld, þá leysir það ekki allan vanda.
Fíngert rykið getur stíflað síur og slöngur og þar með dregið mjög úr sogkraftinum. Það sama gildir um að ekki á heldur að ryksuga mikið magn fíngerðs dufts á borð við hveiti og talkúm.
Hvað öskuna varðar þá er mælt með að fólk noti málmskóflu og viðeigandi ílát.
Vökvar og klístrað efni – Venjuleg ryksuga og vökvar eru ekki góð blanda. Til dæmis getur mjólk borist í rafíhluti og um leið skilið vonda lykt eftir sig inni í ryksugunni. Klístrað efni getur sest á slönguna innanverða og það er erfitt að fjarlægja.
Annað vandamál er að raki og uppsafnaðar leifar af lífrænum efnum geta ýtt undir vöxt myglusvepps.
Leiðslur, mynt og litlir hluti – Myntin, sem liggur undir sófanum, virðist kannski vera meinlaus en hún getur valdið vandamálum ef hún er ryksuguð.
Mynt, lítil leikföng, nálar og bréfaklemmur geta lent á íhlutum inni í ryksugunni og auk þess gert göt á slöngur og ryksugupoka.
Leiðslur og snúrur eiga heldur ekki að enda í ryksugunni. Þær geta vafist utan um rúllur ryksugunnar og skemmt hana.
Blómamold – Er blómamold á gólfinu? Ryksugan virðist kannski vera besta og fljótlegasta lausnin en það er betra að bíða aðeins.
Blómamold, sem er nýlent á gólfinu, inniheldur líklega raka en það er eitthvað sem ætti ekki að komast inn í venjulegar ryksugur.