Þess vegna langar þig í kartöfluflögur, pítsu og hamborgara þegar þú drekkur áfengi

Þú kannast kannski við að hafa einhvern tímann drukkið áfengi og um leið fundið fyrir löngun til að borða kartöfluflögur, pítsu eða hamborgara. En hvað veldur því að þessi löngun hellist yfir fólk þegar það drekkur áfengi.
Í rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu Obesity Reviews, var rannsakað hvernig áfengi hefur áhrif á matarlystina.
Vísindamennirnir komust að þeirri niðurstöður að áfengi virðist virkja hormónið FGF21 en það tengist þörf líkamans fyrir prótín. Þegar þetta hormón virkjast getur líkaminn byrjað að leita að saltríkum og bragðmiklum mat.
Þetta getur skýrt af hverjir sumir finna fyrir löngun í kartöfluflögur, pítsu, hamborgara eða jafnvel franskar kartöflur þegar þeir drekka áfengi.
Vísindamennirnir segja að líkaminn tengi venjulega ákveðið saltbragð við prótínríkan mat eins og kjöt. Margar tegundir kartöfluflaga hafa þetta sama bragð en innihalda ekki mikið prótín. Þetta getur orðið til þess að líkaminn heldur áfram að biðja um mat, jafnvel þótt maður sé nýbúinn að borða.
Rannsóknin byggðist á gögnum um mataræði rúmlega 12.000 Ástrala. Um 35% þeirra höfðu drukkið áfengi daginn sem þeir skráðu mataræði þess dags.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendurnir borðuðu saltari mat þá daga sem þeir drukku áfengi og um leið borðuðu þeir minna af sætindum. Þeim mun meira áfengi, sem þeir drukku, þeim mun meira jókst neysla þeirra á söltum mat.
Vísindamennirnir mæla með prótínríkum mat á borð við reyktan lax, magurt kjöt, rækjur eða ostrur ef maður vill minnka líkurnar á ofneyslu á ofurunnum matvælum en um leið tryggja að maður uppfylli þarfir sínar.
HealthDay og Obesity Reviews skýra frá þessu.