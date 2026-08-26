Þess vegna færðu grá hár – Það er ekki endilega aldurstengt

Hjá flestum fjölgar gráu hárunum hægt og rólega eftir því sem árin færast yfir. En sumir byrja að fá grá hár strax upp úr tvítugu en aðrir ekki fyrr en á fimmtugs- eða sextugsaldri.
Vísindamenn telja sig nú hafa fundið aðalástæðuna fyrir að sumir fá grátt hár miklu fyrr en aðrir.
Vísindamenn hafa lengi rökrætt um hvort grá hár séu aðeins tengd arfgengum þáttum. En niðurstöður nýrrar rannsóknar vísindamanna við Harvardháskólann benda til að stress geti skipt miklu máli hvað þetta varðar.
Með rannsóknum á músum komust vísindamennirnir að því að mikið stress getur valdið því að feldur þeirra missi litarefnið.
Þegar við verðum stressuð virkjast hlutar taugakerfisins sem losa um noradrenalin hormónið og senda það beint í hársekkina. Það veldur því að frumurnar, sem tryggja hárinu lit, hverfa.
Magnar Bjørås, prófessor við NTNU, sagði í samtali við Norska ríkisútvarpið að þetta hafi komið mjög á óvart og aldrei fyrr hafi verið hægt að skýra af hverju sumir verða gráhærðir. Sosialnytt skýrir frá þessu.