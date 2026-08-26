Það sem feður gera í uppeldi barnanna hefur meiri áhrif á heilsufar þeirra en það sem móðirin gerir

Niðurstöður nýrrar rannsóknar sýna að það hvernig feður ala börnin sín upp á fyrsta æviári þeirra getur haft áhrif á líkamlega heilsu barnanna mörgum árum síðar. Það kom vísindamönnunum mjög á óvart að það sama gildir ekki um mæðurnar og það sem þær leggja af mörkum í uppeldinu.
NYPost skýrir frá þessu og segir að vísindamenn við Penn State College of Health and Human Development hafi gert rannsóknina sem byggðist á þátttöku 399 bandarískra fjölskyldna sem allar samanstóðu af föður, móður og fyrsta barni þeirra.
Flestir þátttakendurnir voru hvítir, töluðu ekki spænsku og voru með menntun og tekjur yfir meðallagi. Jennifer Graham-Engeland, prófessor í líffræðilegri atferlisheilsufræði og meðhöfundur rannsóknarinnar, sagði að niðurstöðurnar hafi komið mjög á óvart.
Vísindamennirnir benda á að munurinn á milli áhrifa uppeldisaðferða feðra og mæðra tengist því hugsanlega hvernig foreldrar deila venjulega hlutverkunum í fjölskyldunni.
„Í fjölskyldum með tvo foreldra, eins og í þessari rannsókn, er móðirin oft sú sem sér að mestu um uppeldið,“ sagði Graham-Engeland og bætti við: „Þetta þýðir að það sem móðirin gerir verður oft normið í fjölskyldunni á meðan það sem faðirinn gerir, getur annað hvort styrkt eða truflað það.“