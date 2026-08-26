Tengja fjölgun drukknana við hitabylgjur sumarsins

Mikil aukning hefur orðið á drukknunum í Frakklandi í sumar og telja yfirvöld að þetta tengist hitabylgjunum sem herjuðu á landið sem og fleiri Evrópuríki. Á fjórða hundrað manns hafa drukknað í sumar og er aukningin 14% miðað við síðasta sumar.
Marina Ferrari, ráðherra íþrótta- og ungmennamálefna, sagði í samtali við Inter útvarpsstöðina að 14% aukning væri „hörmulegur tollur“.
Hún sagði að fólk hafi tekið sénsa þegar það fór í vatn og sjó í sumar. „Mörg banaslys áttu sér stað á svæðum þar sem ekki má synda og ekkert eftirlit er,“ sagði hún.
Hún sagði einnig að ríkisstjórnin væri nú í samvinnu við staðaryfirvöld að „bæta sundsvæði og gera þau öruggari“.
Hvað varðar slysin sagði hún að margir hefðu drukknað, sérstaklega eldra fólk, í einkasundlaugum.