Talibanar eru komnir aftur til Evrópu

Fimm árum eftir niðurlægjandi ósigur Bandaríkjanna og Vesturlanda í Afganistan, eru Talibanar komnir aftur til Evrópu. Það eru Þjóðverjar sem hafa opnað dyrnar fyrir þeim.
Eftir tæplega 20 ára stríð náðu Talibanar Kabúl, höfuðborg Afganistan, á sitt vald á meðan örvæntingarfullir Afganar reyndu að komast um borð í flugvélar sem voru á leið úr landi.
Þetta var niðurlægjandi endir á tveggja áratuga stríði. Vestræn sendiráð lokuðu, diplómatar voru fluttir úr landi og Evrópa neitaði að viðurkenna stjórn Talibana sem nú var kominn aftur til valda.
Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands, sagði valdaskiptin vera „bitur, dramatísk og hræðileg“.
Fimm árum síðar munu Talibanar draga hvíta fánann sinn að húni á sendiráði Afganistan í Berlín.
Opinberlega viðurkenna Þjóðverja ekki Talibana sem lögmæta ríkisstjórn Afganistan en samt sem áður eru Talibanar nú búnir að koma sér fyrir í sendiráðinu.
Þegar Þjóðverjar opnuðu dyrnar fyrir Talibönum síðasta sumar var markmiðið allt annað. Þeir vildu losna við Afgana.
Með fótinn inn fyrir
Þetta hófst með velþekktri dillemu fyrir þær stofnanir sem fara með útlendingamál. Ef Þjóðverjar vildu koma Afgönum úr landi, þá varð einhver að taka við þeim. Síðan í ágúst 2021 hefur þessi einhver heitið Talibanar í Afganistan.
Þetta varð til þess að þýska ríkisstjórnin byrjaði að ræða milliliðalaust við Talibana um heimflutning á landflótta Afgönum.
The National segir að rökin að baki þessu hafi verið einföld. Talibanar ættu að taka á móti þeim Afgönum sem Þjóðverjar vildu losna við. Í staðinn fengu þeir að koma sér fyrir í sendiráði Afganistan í Berlín.
Alexander Dobrindt, innanríkisráðherra, fór ekki leynt með tilganginn með þessu. Þjóðverjar þurftu að landa samningi við Afganistan ef takast átti að senda fleiri heim.
Þetta gekk upp og Þjóðverjar eru byrjaðir að flytja Afgana úr landi. Í júlí voru fyrstu Afganarnir, sem ekki höfðu hlotið refsidóma í Þýskalandi, sendir heim eftir að hælisumsókn þeirra hafði endanlega verið hafnað.
Þjóðverjar losnuðu við fólkið úr landi en Talibanar fengur svolítið annað – diplómatískan sigur og fót inn fyrir í Þýskalandi.