Svona mörgum hitaeiningum getur þú brennt með að ganga daglega

Það þarf ekki dýran útbúnað eða mikla reynslu til að komast í gang með að fara reglulega í gönguferðir. Það er því engin furða að ganga sé vinsælt form hreyfingar.
Spænski miðillinn InStyle segir að reglulegar gönguferðir geti meðal annars bætt blóðflæðið, dregið úr stressi og hjálpað til við að halda blóðsykurmagninu stöðugu.
InStyle segir einnig að stuttir göngutúrar komi einnig að gagni fyrir líkamann. Þeim mun lengur sem maður gengur, þeim mun meiri verða áhrifin á blóðflæðið og efnaskiptin.
Ef markmiðið er að losna við aukakíló, þá er göngutúr einn og sér ekki öll lausnin. InStyle segir að margir þjálfarar mæli með því að fólk blandi styrktaræfingum, hollu mataræði og hæfilegum hitaeiningaskorti saman.
Fólk brennir yfirleitt fleiri hitaeiningum við að hlaupa en ganga. Á móti getur göngutúr verið góð leið til að ganga á fitubirgðir líkamans ef hraðinn passar við þetta markmið.
Þjálfarar, sem komu fram í hlaðvarpinu Adhgym, segja að í venjulegum göngutúr brenni fólk 300 til 350 hitaeiningum. Langur göngutúr, minnst 40 mínútur, eykur orkunotkunina. Telja þjálfararnir að fólk, sem gengur mánudag til föstudag allt árið, brenni um 78.000 hitaeiningum. InStyle segir að þetta svari til tæplega 10 kílóa af fitu árlega ef heilbrigður lífsstíll er einnig stundaður samhliða gönguferðunum.