Svakalegar fullyrðingar um hjónaband Trumphjónanna – „Hún skilur ekki við Trump af því að hann er fábjáni“

Hjónaband Donald og Melania Trump hefur lengi verið vinsælt umræðuefni og þykir ansi dularfullt og undarlegt. Fyrrum fjölmiðlafulltrúi Trump hefur nú kynt enn frekar undir umræðunni með því að segja frá skoðun sinni á hjónabandinu.
Það fer ekki framhjá mörgum að Melania er sjaldan við hlið eiginmannsins og hefur það kynt undir orðrómum um að hjónin, sem gengu í hjónaband 2005, hafi í raun gert viðskiptasamning frekar en að ganga í hjónaband af ást.
Anthony Scaramucci, sem var fjölmiðlafulltrúi Trump í Hvíta húsinu um skamma hríð 2017, tjáði sig nýlega um það sem hann sá bak við luktar dyr og hvað hann heldur um hjónabandið. Irish Star skýrir frá þessu.
Hann var spurður beint út í bandarísku hlaðvarpi um hvort hjónin hegði sér eins og þau séu bundin af köldum viðskiptasamningi frekar en ást. „Út frá því sem ég sá, þá gera þau það. Ég hef þó engar beinar sannanir fyrir því svo ég segi bara frá því sem ég tók eftir og hvað ég hafði á tilfinningunni,“ sagði hann.
Hann sagðist hafa jákvætt álit á Melania en hrifningin nær ekki til eiginmanns hennar.
„Mér fannst Melania mjög jarðbundin, hvort sem þú trúir því eður ei. Hún er trygg og hún mun ekki skilja við Trump vegna þeirrar staðreyndar að hann er fábjáni en samt . . . Það er ekki augljóst fyrir alla að hann er fábjáni, sem er líklega ástæðan fyrir að þau búa ekki saman,“ sagði Scaramucci.