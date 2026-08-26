Rússar sagðir geta náð til NATÓ-ríkja frá nýjum herstöðvum

Með mikilli leynd hafa Rússar byggt tíu nýjar herstöðvar. Þær veita þeim möguleikann á að senda dróna úr nýjum áttum til árása á Úkraínu. En það er líka hægt að nota þessar herstöðvar til að gera árásir á NATÓ-ríki.
The Telegraph skýrir frá þessu og byggir þetta á skjölum og ljósmyndum sem var lekið til miðilsins.
Sem dæmi er Varsjá, höfuðborg Póllands, nú sögð vera innan flugdrægni langdrægra rússneskra dróna. The Telegraph segir að Rússar hafi alls byggt 59 sérstaka drónaskotpalla í herstöðvunum tíu en þær eru við landamæri Úkraínu og Belarús. Sumar af herstöðvunum voru áður almennir flugvellir. Ein þeirra er sögð geta hýst allt að 1.000 dróna í einu.
The Telegraph segir að þetta sýni „metnað Moskvu um að auka drónaógnina“.