Pútín veðjaði á rangan hest í Sýrlandi og nú koma afleiðingarnar í ljós

Það er óhætt að segja að Vladímír Pútín hafi veðjað á rangan hest í borgarastríðinu í Sýrlandi. Nú hefur það afleiðingar fyrir hann en þetta hefur lengi legið í loftinu.
Rússar veðjuðu á rangan hest í borgarastyrjöldinni og það var aðeins spurning um tíma hvenær þeir myndu þurfa að greiða gjaldið fyrir það með því að afhenda sýrlenskum stjórnvöldum herstöðvar sínar að hluta eða alveg.
Nú hefur það gerst. Nýlega tilkynnti sýrlenska ríkisstjórnin að Rússar hafi ekki lengur yfirráð yfir Hmeimim herflugvellinum og Tartus flotastöðinni. Verður báðum herstöðvunum breytt í sameiginlegar æfingamiðstöðvar.
Þar með hafa Rússar misst einu opinberu herstöðvar sínar í landinu sem var ekki einu sinni hluti af Sovétríkjunum sálugu.
Þetta eru slæmar fréttir fyrir Kremlverja og Pútín sem hafa mikinn metnað varðandi hlutverk Rússlands á alþjóðavettvangi.
Í kjölfar þess að Bashar al-Assad, einræðisherra, var hrakinn frá völdum í desember 2024 drógu Rússar öll herskip sín og flesta hermenn frá Sýrlandi en á pappírunum voru þeir enn með yfirráð yfir herstöðvunum sem voru stökkpallur fyrir aðgerðir þeirra annars staðar.
Staðsetning Tartus veitti Rússum möguleika á að sinna viðhaldi og fá eldsneyti án þess að þurfa að sigla til Rússlands. Þetta var mikilvægt varðandi verkefni á Miðjarðarhafssvæðinu og Afríku. Til dæmis þegar kemur að því að senda birgðir til málaliðahópsins Wagner, sem lýtur stjórn Kremlverja, í Afríku.
Ákvörðun sýrlensku stjórnarinnar er eðlileg afleiðing af þætti Rússa í borgarastyrjöldinni en þeir studdu einræðisstjórn al-Assad og drápu þúsundir óbreyttra borgara og uppreisnarmanna með loftárásum.