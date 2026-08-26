Ótrúlegar matarvenjur Trump afhjúpaðar – „Þetta er eins og draumur 12 ára barns“

Þegar Donald Trump ferðast um Bandaríkin er ein tegund matar sem má mjög gjarnan vera innan seilingar fyrir hann. Trump er þekktur aðdáandi skyndibitafæðis. Nýlega mætti Robert F. Kennedy Jr., heilbrigðisráðherra, í hlaðvarpið „Net Positive“ og ræddi meðal annars mataræði forsetans.
Kennedy sagði að það geti verið ansi undarleg sjón sem blasi við fólki um borð í forsetaflugvélinni. Hann sagði að ekki sé neitt til sparað hvað varðar skyndibita þegar Trump ferðast. „Þegar maður gengur um borð í flugvélina hans, þá eru bara kassar og kassar með McDonald‘s,“ sagði hann að sögn Irish Star.
Þetta vakti kátínu í stúdíóinu og annar þátttakandi lýsti þessu þá sem svo: „Þetta er eins og draumur 12 ára barns.“
Kennedy sagði að ást Trump á hamborgurum frá McDonald‘s snúist ekki bara um bragðið. Önnur ástæða sé að Trump óttist að verða fyrir matareitrun þegar hann ferðast og þess vegna kjósi hann að borða mat frá stórum keðjum sem hann treystir.
Þegar hann er í Hvíta húsinu eða heimili sínu í Flórída, Mar-a-Lago, er matseðillinn allt öðruvísi að sögn Kennedy. Hann sagði að þá borði forsetinn mat eldaðan úr fersku hráefni og stór hluti þess sé framleitt á staðnum.